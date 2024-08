Índice europeu STOXX 600 recua pressionado por ações de energia e encerra série de 5 dias de alta

Por Ankika Biswas e Pranav Kashyap

(Reuters) - O principal índice de ações da Europa fechou em queda nesta terça-feira, interrompendo uma série de cinco dias de ganhos, pressionado por ações de forte peso do setor de energia, com investidores avaliando dados econômicos domésticos e se preparando para o simpósio de Jackson Hole nesta semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,45%, a 512,27 pontos, apagando ganhos iniciais e se distanciando do maior nível em quase três semanas atingido mais cedo. Todas as bolsas regionais também encerraram no território negativo.

Uma queda inicial nos preços do petróleo derrubou o setor de energia em 2% para o menor patamar em mais de uma semana, embora os preços da commodity tenham se recuperado gradualmente durante o dia.

Uma pesquisa da Reuters mostrou que as ações europeias terão uma alta modesta até o final do ano, graças aos cortes de juros de bancos centrais, embora estrategistas tenham sido cautelosos em suas perspectivas para as maiores empresas da região.

Tanto o STOXX 600 quanto o STOXX50E, em que blue-chips têm forte peso, estão com alta de mais de 7% até agora neste ano, tendo sobrevivido a um recente surto de volatilidade que fez com que o índice de referência caísse abaixo da marca crucial de 500 pontos no início do mês, devido a preocupações com uma possível recessão nos Estados Unidos.

"Expectativas de que o Fed está mais próximo de uma mudança de abordagem estão alimentando a demanda por risco", destacaram estrategistas do OCBC.

"Potencialmente, uma leve reversão das posições de risco não está descartada à medida que avançamos na semana."

Investidores estão agora atentos à ata da reunião de política monetária do Federal Reserve de julho, prevista para quarta-feira, e aos comentários do chair do banco central norte-americano, Jerome Powell, na conferência de Jackson Hole, em Wyoming, na sexta-feira.

Qualquer sugestão concreta sobre cortes de juros nos EUA dará novo impulso aos ativos de risco em todo o mundo, em meio a temores persistentes com o desempenho da economia norte-americana, embora essas preocupações pareçam ter diminuído ultimamente.

As ações de luxo da e do setor automobilístico estavam entre os raros pontos positivos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,00%, a 8.273,32 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,35%, a 18.357,52 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,22%, a 7.485,73 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,57%, a 33.075,62 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,13%, a 11.087,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,68%, a 6.678,04 pontos.