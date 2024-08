Além do gatinho: caneta delineadora Océane tem ponta fina e não sai fácil

Costumo usar pouca maquiagem, já que uma pele limpa e um batom sempre funcionaram bem em mim. Mas, nunca abro mão de um bom delineado para realçar os olhos. Por isso, decidi testar a caneta delineadora Mariana Saad, da Océane, que promete um acabamento matte e alta fixação, além de ser resistente à água.

O resultado me surpreendeu por ela ter uma pigmentação intensa e boa duração durante o dia, além de não precisar adicionar muitas camadas para ter um delineado preenchido.

O que eu gostei?

Bom custo-benefício. Passei muito tempo procurando uma caneta delineadora que durasse bem. Quando encontrei o produto da Océane por menos de R$ 50, achei que valia a pena por ser mais barata que alguns modelos similares no mercado.

Pigmentação. Ela tem uma pigmentação mais intensa, que deixou traços mais definidos no olhar e um delineado bem preenchido.

Rende bem. Tive experiências com outras canetas delineadoras em que precisei aplicar várias vezes para alcançar um bom resultado. Já com a caneta da Océane, consigo o resultado que quero com apenas uma aplicação, o que faz ela render mais tempo no meu nécessaire.

Efeito matte. O delineado fica com um acabamento lustrado e textura matte, sendo uma boa opção de caneta delineadora para maquiagens mais elaboradas também.

Caneta delineadora proporciona traços finos e longa duração. Imagem: Imagem: Amanda Marques.

Longa duração. Durante os dias de teste, o delineado durou bem nas maquiagens de dia a dia. Mesmo ao esfregar o olho, notei que o desenho se manteve intacto, o que comprova a sua alta fixação.

Ponta fina. O formato mais fino da caneta me deu a possibilidade de testar diferentes estilos de traços, e essa ponta foi essencial para criar contornos mais detalhados e precisos nas pálpebras.

Variedade de cores. Eu só testei o modelo em preto, mas ela também pode ser encontrada em marrom, verde, azul, rosa e violeta.

Pontos de atenção

Embalagem. A caneta delineadora tem uma embalagem um pouco escorregadia, que pode deslizar nos dedos facilmente e atrapalhar um pouco na aplicação e até borrar o delineado. Para solucionar isso, segurei com um pouco mais de firmeza e fui ajustando durante o uso.

Cheiro forte. Vale destacar que a tinta da caneta tem um cheiro marcante, que pode não ser tão agradável para todo mundo. Mas isso não me incomodou muito, e depois de aplicar parei de sentir o aroma.

O que mudou para mim?

Realce no olhar. Gosto de uma maquiagem mais simples, mas que também cause impacto na região dos olhos. Por isso, acho que o realce do delineado foi essencial para dar um "up" na minha make de dia a dia.

Leveza. Com outras canetas delineadoras senti o produto pesando nas pálpebras depois da aplicação, o que não acontece com esse modelo da Océane. É como se eu não estivesse usando nada.

Quem pode gostar dessa caneta delineadora?

Considero esse produto uma opção ideal para quem gosta de maquiagens mais detalhadas e até as mais artísticas, já que a caneta possui uma ponta fina capaz de alternar entre delineados diferentes, e uma grande variedade de cores para escolher. Bom para quem quer testar mais desenhos além do tradicional delineado de "gatinho".

É também um bom produto para quem quer dar um toque a mais na maquiagem do dia a dia, já que tem boa fixação e não pesa nos olhos.

