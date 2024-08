Brasil lidera ranking de eletricidade renovável entre países do G20

O Brasil é o país do G20 com maior participação de fontes renováveis na produção de eletricidade, com 89% de sua energia elétrica de 2023 vindo de usinas hidrelétricas (60%), energia solar e eólica (21%) e bioenergia (8%), de acordo com dados da think tank de energia Ember. O bom posicionamento do país se deve à grande rede hidrelétrica e à rápida expansão da energia solar e eólica.

Veja abaixo de onde vem a energia elétrica dos outros países do G20.

O Canadá, em segundo lugar, obtém 66% de sua eletricidade de fontes renováveis (principalmente hidrelétrica). A Alemanha teve a maior proporção de energia eólica e solar em sua matriz energética.

No Brasil, a participação da energia hidrelétrica tem variado ao longo da última década, devido a condições climáticas variadas, representando 60% da eletricidade do Brasil em 2023, em comparação com uma média de 63% desde 2013. Enquanto isso, a participação da energia eólica e solar tem crescido rapidamente nos últimos anos, atingindo 21% em 2023, um aumento substancial de quatro pontos percentuais em relação aos 17% em 2022, e subindo de apenas 5,8% em 2016.

Um dos temas mais urgentes da atualidade, a transição energética será o fio condutor do segundo evento "Brasil do Futuro", projeto multiplataforma de Tilt, vertical de tecnologia do UOL. O encontro contará com palestras e mesas-redondas com especialistas renomados, proporcionando um espaço de debate e troca de ideias sobre o futuro energético do país.