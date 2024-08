STOXX 600 oscila pouco após melhor semana em 3 meses

Por Pranav Kashyap

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa oscilava pouco nesta segunda-feira, após sua melhor semana em três meses, com os investidores se preparando para uma semana repleta de dados, com foco no discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole, para obter pistas sobre possíveis cortes de juros.

O índice STOXX 600 subia 0,1%, em 512,13 pontos.

O índice de referência recuperou todas as perdas de uma recente queda e retornou ao nível de 511, que foi visto pela última vez em 1º de agosto.

"A fase de consolidação vai durar os próximos dias. É nesse ponto que a indecisão se instala novamente. Agora voltamos a avaliar o que está acontecendo e como esses fatores podem impactar", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Após uma semana repleta de dados que levou o STOXX 600 ao seu melhor desempenho em três meses, os investidores agora estão se preparando para outra semana repleta de dados econômicos cruciais.

Os mercados aguardam a divulgação de dados preliminares do PMI de França, Alemanha, Reino Unido e zona do euro, junto do PMI dos Estados Unidos e dados de pedidos de auxílio-desemprego.

No entanto, o foco principal desta semana é a reunião global de autoridades de bancos centrais em Jackson Hole, no Estado norte-americano de Wyoming, onde Powell discursará na sexta-feira e provavelmente fornecerá algumas pistas sobre a trajetória da política monetária do Fed.

Os mercados precificam um corte de pelo menos 0,25 ponto percentual no Fed, que se reunirá em setembro, de acordo com a ferramenta Fedwatch da LSEG.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,11%, a 8.301 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,10%, a 18.340 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,25%, a 7.468 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,60%, a 33.237 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 1,02%, a 1.061 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,40%, a 6.682 pontos.