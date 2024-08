Autoridade do Hamas critica declaração de Blinken sobre trégua em Gaza

Osama Hamdan, autoridade sênior do Hamas, criticou a declaração do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, nesta segunda-feira, de que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aceitou uma proposta atualizada sobre um acordo para um cessar-fogo, dizendo que ela "levanta muitas ambiguidades" porque "não é o que nos foi apresentado nem com o que concordamos".

Hamdan disse à Reuters que o Hamas já confirmou aos mediadores que "não precisamos de novas negociações sobre o cessar-fogo em Gaza, precisamos concordar com um mecanismo de implementação".