Iate de luxo afunda na Sicília e deixa 1 morto e 6 desaparecidos

PALERMO (Reuters) - Um homem morreu e seis pessoas estavam desaparecidas depois que um iate de luxo foi atingido por uma tempestade inesperadamente violenta e afundou ao largo da capital da Sicília, Palermo, informou a guarda costeira italiana na segunda-feira.

O veleiro de 56 metros de comprimento, de registro britânico, afundou com 22 pessoas a bordo pouco antes do nascer do Sol, disse a guarda costeira em um comunicado.

As pessoas desaparecidas eram de nacionalidade britânica, norte-americana e canadense, segundo a guarda costeira.

"O vento estava muito forte. A previsão era de mau tempo, mas não dessa magnitude", disse à Reuters um funcionário da guarda costeira em Palermo.

Tempestades e chuvas fortes varreram a Itália nos últimos dias - com enchentes e deslizamentos de terra causando grandes danos no norte do país - após semanas de calor escaldante.

Oito das 15 pessoas resgatadas, incluindo uma criança de um ano de idade, foram transferidas para hospitais locais. Todas estavam em condições estáveis, informou a mídia local.

A guarda costeira disse que a embarcação foi encontrada a uma profundidade de 49 metros e que os mergulhadores estavam inspecionando o naufrágio.

Os promotores públicos da cidade vizinha de Termini Imerese abriram uma investigação para apurar o que aconteceu.

A guarda costeira chamou o iate de Bayesian, construído pela construtora italiana Perini em 2008.

A embarcação de luxo tem casco de alumínio e pode transportar 12 convidados e uma tripulação de até 10 pessoas, de acordo com sites especializados em iates online.

A embarcação deixou o porto siciliano de Milazzo em 14 de agosto e foi rastreada pela última vez a leste de Palermo na noite de domingo, com status de navegação "ancorada", de acordo com o aplicativo de rastreamento de embarcações Vesselfinder.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido disse que as autoridades britânicas estavam em contato com as autoridades locais sobre o incidente e prontas para fornecer apoio consular aos britânicos que foram afetados.

