Estimativa para déficit em transações correntes em 2024 permanece em US$ 38,0 bi no Focus do BC

A mediana do relatório Focus do Banco Central para o déficit em transações correntes do Brasil em 2024 se manteve em US$ 38,0 bilhões. Um mês antes, o mercado esperava um déficit maior, de US$ 40,0 bilhões.

Para 2025, a estimativa também ficou estável, indicando um déficit de US$ 43,60 bilhões - apenas marginalmente acima da cifra de quatro semanas antes, de US$ 43,50 bilhões.

As projeções do mercado continuam indicando que os déficits em conta corrente serão totalmente financiados pela entrada de Investimento Direto no País (IDP).

A mediana para 2025 sugere internalização de US$ 70,0 bilhões, pouco acima da semana anterior (US$ 69,80 bilhões) e de um mês atrás (US$ 69,59 bilhões).

Para 2025, a estimativa intermediária indica entrada líquida de US$ 71,20 bilhões em IDP, estável frente ao Focus da semana anterior. Um mês antes, o mercado esperava entrada de US$ 72,10 bilhões.

A projeção de superávit comercial de 2024 ficou estável em US$ 82,44 bilhões, contra US$ 82,0 bilhões um mês antes. Para 2025, a estimativa intermediária subiu de US$ 77,15 bilhões para US$ 78,50 bilhões, contra US$ 78,0 bilhões um mês antes.