Candidato em Guarulhos critica Tarcísio e defende união com ex-rivais

Ex-petista histórico, o candidato à Prefeitura de Guarulhos (SP) Elói Pietá (Solidariedade) criticou a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e defendeu sua aliança com antigos rivais políticos. Ele participou nesta segunda-feira (19) de sabatina promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo.

O que aconteceu

Prefeito da cidade por dois mandatos (2001-2009) pelo PT, Pietá afirmou ter trocado de partido por ser a única maneira de conseguir se candidatar. Ele rompeu com o partido depois de mais de 40 anos, porque a sigla decidiu lançar o deputado Alencar Santana na disputa municipal. Pietá tentou ser prefeito em 2016 e 2020, mas foi derrotado por Guti (PSD).

O candidato se aliou, nesta eleição, a partidos adversários do PT, como o União Brasil. Questionado se mudou de posição ideológica ao sair da antiga sigla, Pietá respondeu que a mudança é "menos uma disputa ideológica e mais uma disputa pelo bem comum da sociedade.

Ele defendeu uma Frente Ampla, formada por Solidariedade, MDB e União Brasil e Rede Sustentabilidade para dialogar com governantes de outros partidos nas diferentes esferas. A mulher do ex-prefeito, Janete Pietá, tenta a reeleição como vereadora pela Rede.

Indagado sobre como pretende evitar a transferência de votos da esquerda para o candidato do partido do presidente Lula, Pietá afirmou que a estratégia inclui manter um bom relacionamento com o antigo aliado. Lula sempre foi presente e o "ajudou muito" nos oito anos em que esteve à frente da Prefeitura de Guarulhos, disse.

Eu vou esperar a decisão dele [Lula]. Até agora, ele não declarou apoio a nenhum candidato

Elói Pietá (Solidariedade), na sabatina UOL/Folha

Pietá criticou a gestão do governador Tarcísio de Freitas. Disse que não falaria de suas posições ideológicas, mas sim do fato de que "não houve frutos práticos" da gestão estadual em Guarulhos. "Ainda não se materializou", falou.

Questionado sobre ações na Justiça por improbidade administrativa na época em que era prefeito, Pietá se defendeu. "O poder Judiciário não é um poder onisciente, absoluto, que acerta sempre. Mas eu não tenho nenhuma condenação nesse sentido. Todo administrador público que achar que vai passar o tempo todo sem alguém entrar com algo na Justiça contra ele, que não se candidate", disse.

Priorizar saúde e transporte

O candidato afirmou que a saúde é um área prioritária no seu plano de governo porque o eleitorado se queixa da falta de recursos, médicos e insumos nos hospitais da região. Ele criticou as parcerias firmadas pela gestão do atual prefeito, Guti, com entidades privadas.

A atual gestão foi buscar entidades que não têm idoneidade, inclusive iam trocando de nome depois de deixar problemas graves em outros municípios, e que sumiram, deixando dívidas enormes para a Prefeitura de Guarulhos

Elói Pietá (Solidariedade), na sabatina UOL/Folha

Em relação ao transporte público e à mobilidade urbana, Pietá defendeu diálogo com o governo do estado para levar o metrô a Guarulhos e ampliar o número de trens da CPTM.

A principal responsabilidade do governo do estado para o futuro da cidade é trazer o metrô e ampliar a ferrovia que serve ao aeroporto até uma região de cerca de 200 mil habitantes, que a gente chama aqui de região de São João e Bom Sucesso

Elói Pietá (Solidariedade), na sabatina UOL/Folha

Pietá lidera as intenções de voto, com 32%, em pesquisa Ipec divulgada em 13 de agosto. Em segundo lugar, aparece Lucas Sanches (PL), com 13%, tecnicamente empatado com Jorge Wilson (Republicanos), com 12%.

O candidato petista Alencar Santana soma 10% das intenções de voto. Márcio Nakashima (PDT) e Waldomiro Ramos (PSB) são citados por 5% e 3% dos entrevistados, respectivamente.

Nascido no Rio Grande do Sul e morador de Guarulhos desde 1974, Pietá tem 80 anos e é professor e advogado. Além de prefeito da segunda maior cidade de São Paulo por dois mandatos, também foi vereador, deputado estadual e federal, secretário geral e vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, braço de estudos do PT.

A sabatina foi conduzida por Priscila Camazano, da Folha, com participação dos repórteres Saulo Pereira Guimarães, do UOL, e Ana Luiza Albuquerque, da Folha de S.Paulo.

