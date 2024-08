Professor comenta conteúdo do CNU e tempo curto da 1ª etapa: 'Pesado'

Após a primeira etapa das provas do CNU (Concurso Nacional Unificado), iniciada às 9h e finalizada às 11h30 (horário de Brasília) deste domingo (18), alunos reclamaram do tempo curto da avaliação e comentaram o conteúdo de algumas questões, conforme relatado ao UOL por um professor e coordenador de um dos principais cursos preparatórios para concursos no Brasil.

Nós já estamos recebendo os primeiros relatos e um dos principais aspectos comentados pelos alunos é que o tempo de prova, de duas horas e meia, para 20 questões mais a discursiva, foi muito pesado. Luiz Rezende, professor e coordenador do Qconcursos, ao UOL

O que aconteceu

Alunos observaram uma "grande abstenção" no concurso. "A primeira questão relatada foi que teve muita ausência", conta Luiz Rezende. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, disse, porém, que o nível de abstenção na prova deste domingo "não está acima" do que sua equipe imaginava.

Temas de políticas públicas relacionados a áreas de educação e tecnologia, insalubridade no trabalho e sistema prisional foram testados nas questões discursivas. O coordenador do Qconcursos comentou ainda que o tema da redação para o bloco de direitos trabalhistas envolveu "a [situação da] mulher gestante para o direito do trabalho".

Questões discursivas foram relacionadas ao 'núcleo comum'. "Outro relato importante que nós recebemos é que as questões discursivas giraram em cima do chamado 'núcleo comum', que trata de administração geral, pública ou direitos humanos, por exemplo, e menos sobre especificidades técnicas de cada bloco", diz Rezende.

Outras questões abordaram mudanças climáticas e estatutos da cidade. "Ou seja, reforçando o aspecto de temas vinculados a políticas públicas globais, macros, e não especificidades de cada segmento", diz Rezende. "Existia a expectativa de que as questões discursivas fossem muito técnicas para cada área de especialização, mas pelo jeito foram temas mais gerais sobre políticas públicas."

Sobre o CNU

Mais de 2 milhões de brasileiros se inscreveram no CNU. Trata-se do primeiro concurso do tipo organizado pelo governo federal e que tem o objetivo de unificar e aprimorar a seleção de servidores para 21 órgãos do governo. O CNU estava previsto para ser realizado em 5 de maio, mas foi adiado para 18 de agosto após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

São 6.640 vagas, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil. O primeiro turno de provas começou às 9h (horário de Brasília) e terminou às 11h30. À tarde, os portões ficaram abertos das 13h às 14h, e as provas recomeçarão às 14h30. O prazo para finalizar a prova acaba às 17h30, mas os participantes podem sair a partir das 16h30.

Provas são aplicadas em 228 cidades de todos os estados e no DF. A prova tem questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 8 de outubro. O resultado definitivo será anunciado em 21 de novembro. Já a convocação para posse começará em janeiro de 2025.

Correios terminaram de distribuir provas na manhã deste domingo. A operação envolveu números grandiosos: 20 mil malotes entregues em mais de 3.500 locais, em duas horas, totalizando 170 toneladas. Para que todas as provas chegassem ao destino final, desde o início da operação, a empresa percorreu mais de 153 mil quilômetros — o que equivale a quase quatro voltas completas na Terra.

*Com informações de reportagem publicada em 18/08/2024.