'Charmoso e ilumina muito bem': este lustre está por menos de R$ 150

Para quem busca decorar a casa com estilo e melhorar a iluminação do ambiente, o Guia de Compras UOL encontrou o lustre pendente Sputnik com desconto de 56%, custando R$ 149,56 na Shopee. Ele possui design inspirado nos cosmos e promete um toque de classe e sofisticação na casa.

Segundo o fabricante, esse lustre é de fácil instalação, bivolt e com design moderno. Veja as informações sobre esse produto, além dos pontos positivos e negativos de quem já o adquiriu.

O que diz o fabricante sobre o lustre

Bivolt

Com design atemporal inspirado na vastidão dos cosmos

Possui lâmpadas LED e soquetes E27 padrão

Fácil instalação: com canopla de 11 cm, cabo de aproximadamente 1 metro e acessórios

Garantia de 3 meses (Shopee)

O que diz quem comprou

Na Shopee, esse lustre é avaliado em 4,9 estrelas (máximo de cinco), enquanto na Amazon tem 4,6. Os consumidores apontaram vantagens como qualidade do produto, boa iluminação e custo-benefício.

Produto com um ótimo custo-benefício, boa qualidade mesmo viu! Adorei tudo, também chegou bem rápido e superou minhas expectativas com toda certeza compraria novamente sem sombras de dúvidas . Isabella Campbell

Ótimo custo-benefício! A montagem é complexa e trabalhosa (melhor que seja feita por eletricista). Fica muito bonito e valoriza o ambiente, ainda mais se colocar lâmpadas com temperatura quente. A princípio achei que valeu a pena. Patrícia

Comprei esse lustre a mais de dois anos. Como moro na beira mar fiquei com medo de oxidar, mas até hoje está tudo certinho. Ele é lindo e bem decorativo. Podem comprar sem dúvida! Ana Balestrero

O lustre é bem lindo! Boa qualidade, montagem fácil. Ficou bem lindo no ambiente que queríamos, deu um charme e destaque. Ilumina muito bem. Comprei lâmpadas de led quente de 4,9w pq não conheço menor potência, mas no somatório de 8 lâmpadas ilumina muito! Martha Carrion

Pontos de atenção

Entre os comentários avaliativos, alguns consumidores destacaram insatisfação com o material do lustre e dificuldades na instalação.

Deveria vir com conectores para a fiação, bastante demorada a ligação da fiação e facilmente alguém leigo pode errar. Faltou algum tipo de orientação referente a potência das lâmpadas a serem utilizadas. Marcio Felipe

Esse lustre é incrível. O material é leve e o acabamento muito bom. Se você é como eu que gosta de montar e instalar qualquer coisa na sua casa, se prepare, pois unir as pontas dos fios dá muito trabalho e o manual não ajuda. Ele vem completamente desmontado e minha maior crítica vai para o manual mesmo. Eu perdi mais de 1 hora montando o lustre e tive que refazer alguns passos durante a montagem. No fim, ficou perfeito. Jonas Bastos

Qualidade do material é válido pelo preço, já a instalação vem com 16 fios soltos e você que se vire. Bruno

O lustre é lindo, o material é excelente. Porém não tem manual de montagem e precisa de conectores para os fios e o cabo do lustre pendente não tem nenhum tipo de fixação para evitar cair. As lâmpadas comprei separadamente, mas vale o investimento. Inara

