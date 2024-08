Horário do CNU à tarde: que horas abre e fecha o portão do local de prova

Do UOL, em São Paulo

Os portões dos locais de aplicação do "Enem dos Concursos", como é conhecido o CNU (Concurso Nacional Unificado), serão abertos neste domingo (18) às 13h na parte da tarde. Veja o cronograma completo abaixo.

Que horas abrem e fecham os portões do CNU na parte da tarde?

À tarde, os portões do CNU abrirão abrirão às 13h e fecharão às 14h. As provas começarão às 14h30, com uma duração total de três horas e meia.

Pela manhã, os portões abrem às 7h30 e serão fechados às 8h30. As provas terão início às 9h, com uma duração total de duas horas e meia no primeiro turno.

Em ambos os turnos, o tempo mínimo de permanência nos locais de prova é de duas horas. Caso o candidato termine antes, é aconselhável utilizar o tempo restante para revisar as questões. Se o candidato deixar o local antes desse tempo mínimo, será eliminado do concurso.

Os candidatos não poderão levar o caderno de provas. De acordo com o governo federal, essa medida foi implementada "para reforçar a segurança do Concurso Nacional". Aqueles que permanecerem até os últimos 30 minutos de prova, tanto pela manhã quanto à tarde, receberão uma folha para anotar suas respostas e poderão levá-la para casa.

Sobre as provas do CNU

As provas serão aplicadas no dia 18 de agosto em 228 cidades. O exame será feito em dois turnos.

Pela manhã, os candidatos de nível superior vão responder 20 questões objetivas de conhecimentos gerais e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. No nível médio, a prova será de 20 questões objetivas e uma redação.

Na parte da tarde, o cronograma aponta mais uma prova de 50 questões objetivas para o nível superior e de 40 para o nível médio.

Ao todo, 2,1 milhões de candidatos se inscreveram no processo seletivo. Eles disputarão 6.640 vagas oferecidas por 21 órgãos públicos federais.

A divulgação final dos resultados será no dia 21 de novembro. Os aprovados serão convocados para posse em janeiro de 2025.