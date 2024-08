Veja como reconhecer pessoas tóxicas com estes 9 comportamentos

Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa é "tóxica". O termo se tornou popular e é usado para identificar as pessoas que trazem sentimentos e comportamento prejudiciais aos outros e aos ambientes que frequentam, explica o psicólogo Linniker Moura.

Para reconhecer uma pessoa assim, basta observar algumas atitudes, como as que listamos a seguir:

Pessoas tóxicas podem se fazer de vítimas quando lhes é conveniente; Acham que estão sempre contra elas; Podem ser invejosas, ciumentas e orgulhosas; Colocam a culpa de suas ações nos outros; São pessimistas e geralmente egoístas; Vivem colocando pessoas para baixo; Enxergam defeito em tudo; Podem ser muito manipuladoras; Dificilmente aceitam que estão erradas ou pedem desculpas.

Entretanto, isso não quer dizer que ela terá todos esses comportamentos, pode ser que seja apenas um ou outro. Mas Moura diz que quando esses comportamentos partem de nós, fica mais difícil identificarmos. Observe a qualidade das suas relações, como as outras pessoas interagem com você e seja empático, colocando-se no lugar do outro e se perguntando: "E se fosse comigo?"

Se você perceber que está proporcionando uma relação tóxica com alguém, mude algumas atitudes:

Lembre-se que seu espaço termina onde começa o da outra pessoa, ou seja, não faça para o outro o que não gostaria que fizessem com você;

Perceba que não existe só o seu jeito e que o jeito do outro também pode ser bom;

Reconheça seus erros e peça desculpas por eles;

Uma outra dica é pedir ajuda aos amigos. Saber o que podemos melhorar e buscar corrigir esses comportamentos. E, claro, a psicoterapia pode ajudar nesse exercício.

Agindo com pessoas tóxicas

Muitos psicólogos usam a expressão "pessoa tóxica", mas alguns são críticos dela. O psicólogo Eduardo Name Risk acredita que cada um de nós tem algum grau de dificuldade para adaptação nas relações de trabalho, afetivas, sociais etc., com maior ou menor intensidade, em momentos específicos da vida.

Alguém que você considere tóxico muito provavelmente é o amor de outra pessoa, assim como um mal-estar causado a você pode ter sido feito com o objetivo de promover o bem de outros. Tiago Ravanello, psicólogo e psicanalista

Ravanello sugere que ao invés de pensarmos na toxicidade de uma pessoa (e até de nós mesmos), como se isso definisse o seu ser, o ideal é mudar a perspectiva para avaliar o quanto uma relação pode estar sendo tóxica. Estar, e não ser, já que ele acredita que essa pessoa pode mudar o seu comportamento.

É importante saber que todos merecem chances de melhorar suas condutas, seja você ou uma pessoa próxima. Assim como você pode perguntar a um amigo sobre o que pode melhorar, também é possível que você chame a atenção de um amigo ou pessoa próxima, em uma conversa sincera, e sinalize as atitudes que te agridem ou te magoaram. Para o professor, excluir tudo aquilo que não convém nem sempre funciona e pode levar a um caminho de solidão.

"Você pode sugerir opções de mudança, de ajuda profissional e esclarecer os fatos. Caso haja resistência à mudança, negação ou até mesmo agressividade, melhor dar um tempo nessa amizade ou relação. Se isso ocorrer em ambientes de trabalho ou estudo, procure autoridades responsáveis por essas relações para que você obtenha ajuda", diz Risk.

*Com informações de reportagem publicada em 12/02/2020