Com a taxa básica de juros no patamar de 10,5% ao ano, oito small caps conseguem entregar um retorno acima da Selic. As small caps são ações de empresas de menor valor de mercado e que integram o Índice Small Cap (SMLL). Mas quanto seria necessário investir nestas companhias para obter um renda mensal de R$ 1.000 com dividendos?

Quanto estas small caps renderam nos últimos cinco anos

O levantamento foi feito com base nas ações que podem pagar acima da Selic nos próximos 12 meses. Essa pesquisa, publicada aqui pela coluna, foi feita por Einar Rivero, sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria. É considerada a premissa de que as empresas devem manter a mesma política de distribuição de dividendos dos últimos 12 meses e ter um lucro igual ou maior ao registrado no último ano.

Mas, para ter uma visão mais conservadora, é necessário acompanhar a mediana dos últimos cinco anos. Assim, é possível saber se esse pagamento é recorrente e se vale a pena manter a ação na carteira.

Metal Leve (LEVE3): 13,16% Bradespar (BRAP4): 12,88% BrasilAgro (AGRO3): 12,43% Copasa (CSMG3): 12,40% Auren (AURE3) : 12,07% Metalúrgica Gerdau (GOAU4) : 10,65% Vulcabras (VULC3): 3,88% Even (EVEN3): 2,81%

Fonte: Elos Ayta Consultoria

Veja a simulação

Fábio Sobreira, sócio e analista da Rocha Opções de Investimentos, fez essa simulação para a coluna, considerando a mediana de dividend yield destas empresas nos últimos cinco anos.

Na Metal Leve, seria necessário um patrimônio de R$ 91.185 para obter uma renda mensal de R$ 1.000 com proventos das ações LEVE3. Se o investidor começar a investir do zero, fazendo aportes de R$ 300 todo mês e reinvestindo os dividendos recebidos, conquistaria esse patrimônio em 11 anos e seis meses.

Metal Leve (LEVE3): R$ 91.185 Bradespar (BRAP4) : R$ 93.168 BrasilAgro (AGRO3): R$ 96.541 Copasa (CSMG3) : R$ 96.774 Auren (AURE3): R$ 99.420 Metalúrgica Gerdau (GOAU4): R$ 112.676 Vulcabras (VULC3): R$ 309.278 Even (EVEN3): R$ 427.046

Tempo de investimento, com aportes mensais de R$ 300 e reinvestimento dos proventos

Metal Leve (LEVE3) : 11 anos e 6 meses Bradespar (BRAP4): 11 anos e 9 meses BrasilAgro (AGRO3): 12 anos e 2 meses Copasa (CSMG3) : 12 anos e 2 meses Auren (AURE3): 12 anos e 6 meses Metalúrgica Gerdau (GOAU4): 14 anos e 2 meses Vulcabras (VULC3): 38 anos e 2 meses Even (EVEN3): 52 anos e 7 meses

Fonte: Fábio Sobreira/ Rocha Opções de Investimentos

É a hora do stock picking

Analistas consultados pela coluna destacam é hora do stock picking, ou seja, uma seleção apurada de ações para garimpar boas oportunidades. O cenário macroeconômico atual pode segurar os juros elevados por mais tempo no Brasil.

Com a Selic estagnada no patamar de 10,5% ao ano, o cenário fica um pouco mais complexo para as small caps. Elas são companhias de forte crescimento e com endividamento mais elevado.

No entanto, existem algumas small caps que conseguem crescer e pagar dividendos ao mesmo tempo. Podem ser uma oportunidade mesmo em períodos de juros baixos ou altos.

Veja se uma small cap pode servir para a sua estratégia de renda

Small caps que pagam dividendos costumam ter negócios maduros. Ou seja, todo o investimento (capex) já foi feito, segundo Hugo Queiroz, sócio da L4 Capital. Além disso, muitas se encontram em estágio de diminuir seu endividamento. Estas small caps também conseguem converter boa parte do seu lucro líquido ou ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em caixa, que, em consequência, pode virar dividendos.

É importante observar também para o modelo de negócios, para identificar quão sustentável e previsível ele é. É o que diz Marco Saravalle, analista CNPI-P e sócio-fundador da MSX Invest.

Entre as empresas da lista, os analistas consultados selecionaram aquelas que ainda devem continuar entregando dividendos interessantes no médio e longo prazo. Foram apontadas Metal Leve (LEVE3), Copasa (CSMG3), Brasilagro (AGRO3) e Auren (AURE3).

Metal Leve (LEVE3)

A fabricante de motores à combustão interna, peças e filtros automotivos Mahle Metal Leve (LEVE3) tem como destaque a diversificação de receita. Segundo Saravalle, a companhia consegue atuar no mercado de carros novos e de peças de reposição, além de ter receita oriunda do mercado brasileiro e da exportação.

Controlador internacional, o grupo alemão Mahle, faz com que a empresa tenha necessidade de pagar dividendos elevados com certa recorrência. Ela tem um histórico de payout elevado (parcela do lucro destinada a proventos) e chegou a distribuir quase 100% do lucro nos últimos anos, aponta Eurico Rodrigues, analista da Desmistificando Research.

Entre as desvantagens, está a ameaça do carro elétrico, dado que a companhia é focada em motores à combustão. Mas esse cenário ainda está distante, diz Rodrigues.

Copasa (CSMG3)

A Copasa é uma empresa madura, por conta dos investimentos feitos nos últimos três anos. "Isso é um bom sinal de que a empresa vai aumentar o pagamento de proventos", aponta Queiroz, da L4 Capital. Além disso, a empresa de saneamento tem forte geração de caixa. Ela pode ainda conseguir reduzir seu endividamento mais rápido.

O setor em que a Copasa atua é previsível, com contratos reajustados pela inflação oficial, lembra Saravalle, da MSX. O analista projeta um dividend yield de 9% para os próximos 12 meses.

Brasilagro (AGRO3)

A Brasilagro comprou algumas propriedades nos últimos anos, e está trabalhando para gerar caixa futuro com elas. Além da venda das terras, a companhia trabalha com uma cesta de commodities agrícolas, cultivando soja, milho, algodão e até mesmo com pecuária, o que permite uma geração de caixa paralela para a distribuição de proventos.

Hoje, a companhia ainda se encontra em um ciclo de crescimento, o que deve demandar investimentos e um endividamento mais elevado. Apesar disso, a companhia converte 80% do seu ebitda em caixa, o que deve favorecer na distribuição de proventos futuros, diz Queiroz. O analista espera um dividend yield de 10% para os próximos 12 meses. "É uma empresa de crescimento e dividendos que pode fazer bastante sentido para uma carteira de renda", pontua.

Auren (AURE3)

A Auren atua nos segmentos de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. A companhia viu seu lucro líquido recuar 50% no 2° trimestre de 2024, mas com alta no ebitda.

Foco do mercado deve estar na incorporação da AES Brasil, adquirida em maio, aponta Victor Bueno, sócio e analista da Nord Research. A Auren contará com um portfólio de 39 ativos operacionais e em construção. Ela se tornará a 3ª maior empresa geradora de energia do Brasil e a maior comercializadora de energia do país.

Mas a dívida deverá saltar ainda mais após a incorporação da empresa adquirida. Isso é negativo para o lucro, fluxo de caixa e dividendos no curto prazo, embora positivo para o faturamento no futuro, avalia Bueno.