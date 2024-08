7ºC em SP e chance de chuva congelada no Sul: o que esperar da frente fria

Uma frente fria avança ao Centro-Sul do Brasil na noite desta quarta-feira (7). A quinta-feira (8) deve amanhecer com virada no tempo em muitos estados da região, segundo a Climatempo. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul próximas à fronteira com o Uruguai, chuva congelada pode ser registrada.

A mudança no tempo é causada pela chegada de uma massa de ar polar, classificada como friagem, que está ingressando no país. Além do Centro-Sul, a região Norte também deve ser afetada.

Apesar da chuva ser esperada em alguns estados, a friagem é caracterizada especialmente pela queda abrupta das temperaturas. As sensações térmicas devem ficar mais baixas que o habitual em regiões mais quentes.

Para o sábado (10), a previsão é de geada entre o norte do Paraná e o sul do Rio Grande do Sul, de acordo com o Climatempo. No domingo (11), a massa de ar polar continuará atuando, com previsão de geada na Serra da Mantiqueira e entre o sul do estado de São Paulo e o norte do Rio Grande do Sul.

Entenda os fenômenos

Chuva congelada: é um fenômeno físico que acontece quando um floco de neve cai da nuvem, passa por uma camada de ar com temperatura positiva e congela de novo.

Geada: não é precipitação porque não cai das nuvens. A geada branca é o congelamento do orvalho sobre superfícies e ocorre com céu sem nuvens ou com pouquíssimas nuvens.

Temperatura nas capitais

Em São Paulo, os dias mais frios estão previstos para acontecer entre a próxima sexta-feira (9) e quarta-feira (14). No domingo (11), a temperatura mínima pode chegar a 7°C na capital paulista, com máxima de 20°C.

Em Belo Horizonte, as menores temperaturas dos próximos 15 dias devem ser sentidas a partir do dia 11 até o dia 19. As mínimas do período variam de 12°C a 15°C, enquanto as máximas podem ir de 22°C a 31°C.

Já a população de Porto Alegre deve começar a sentir frio um pouco antes, na quinta-feira (8). Até o dia 12, as mínimas na capital gaúcha devem variar de 7°C a 11°C, com máximas entre 13°C e 19°C.

Também em Curitiba, o frio deve começar no próximo dia 8 e ir até 19 de agosto. No domingo (11) e na segunda (13), a previsão mínima varia de 3°C a 5°C. Já no restante dos dias, as temperaturas mais baixam variam entre 7°C e 18°C. Apesar disso, as máximas no período podem variar bastante, de 13° a 31°C.

O frio mais acentuado também deve chegar a Florianópolis no dia 8, mas deve durar mais do que no estado gaúcho, até o dia 19. As mínimas e máximas estão previstas entre 9°C e 19°C, e 16°C a 24°C, respectivamente, para o período.

Em Campo Grande, o frio chega com uma "mudança brusca" de temperatura a partir da próxima quinta-feira (8) e previstos períodos nublados com mínimas que devem ir de 10°C a 16°C e máximas de 15°C a 31°C. No estado, os municípios de Ponta Porã, Porto Mortinho, Corumbá também devem terminar a semana com sensação de frio.

Em Cuiabá, no período do dia 9 ao 12, a mínima pode chegar a 15°C, enquanto a previsão máxima pode variar dos 24°C aos 37°C.

Em Rio Branco, a mudança brusca na temperatura deve ser sentida a partir do dia 9 até o dia 11, com mínimas que variam de 17°C a 19°C, e máximas que podem ir de 25°C a 37°C.