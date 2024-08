Vale ter uma escova rotativa Mondial? Nós testamos e contamos o resultado

Há um ano, comecei minha transição capilar, e esse período é difícil e acaba mexendo com a autoestima. Por isso, senti necessidade de incluir produtos que facilitassem o meu dia a dia e me ajudassem na rotina de cuidados com o cabelo. Foi então que encontrei a escova rotativa da Mondial.

O que mais me chamou a atenção nela foi o fato de ser 4 em 1, já que acompanha difusor, escova secadora, modeladora e bico para secagem. E isso era exatamente o que eu precisava nesse momento: algo prático que me ajudasse a inovar sempre que eu quisesse.

O que eu mais gostei?

Rotação. A escova tem duplo sentido de rotação, girando 360°, o que permite modelar o cabelo tanto para dentro quanto para fora.

Segurança. Ela é bem leve, o que facilita o manuseio durante o uso. Além disso, não esquenta tanto a ponto de queimar a mão durante o uso, como outros produtos para cabelo que já usei (babyliss e chapinha).

Praticidade. A versatilidade que o produto oferece me ajudou muito. Não sou uma pessoa que gosta de perder horas fazendo escova ou finalizando o cabelo para estimular os cachos. Com a escova, consigo alisar e modelar os cabelos úmidos e até molhados, além de finalizar os cachos quando estou afim.

Menos frizz. Durante minha transição capilar, meu cabelo tem ficado com mais frizz. Desde que comecei a usar a escova, notei uma diminuição significativa dele nos fios.

Custo-benefício. A escova combina diversas funcionalidades em um único produto, por isso acho que compensa no fim das contas. Além disso, ela é mais econômica em comparação com a compra de vários dispositivos separados, como secador, chapinha e babyliss.

Pontos de atenção

Problema de encaixe. A escova rotativa não encaixa perfeitamente, o que requer que você a desligue e a encaixe novamente durante a escovação. Isso pode ser um pouco incômodo às vezes.

Limpeza. Assim como ocorre com uma escova tradicional, essa escova rotativa também acumula cabelo nas cerdas, o que torna a limpeza um pouco complicada, já que eles ficam presos. Para remover os fios, é necessário um cuidado extra.

A jornalista testando a escova: o frizz diminuiu Imagem: Arquivo pessoal

O que mudou para mim

Eu costumava gastar muito tempo secando o cabelo, usando o difusor e, em seguida, fazendo babyliss ou chapinha para manter o penteado no dia a dia. Esse processo era demorado e exigia vários passos para alcançar o resultado desejado.

Com a escova rotativa, consegui economizar bastante tempo. Ela simplifica o processo ao combinar várias funções em um único dispositivo, permitindo que eu tenha um resultado desejado de maneira mais rápida e prática.

Quem vai gostar desse produto?

É ótimo para quem gosta de experimentar diferentes estilos de cabelo, podendo alisar, ondular, modelar ou criar cachos com facilidade. Além disso, é uma excelente escolha para quem valoriza praticidade e quer economizar tempo, pois combina várias funções em um único dispositivo.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.