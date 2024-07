'Pode matar': Droga 20 vezes mais forte que fentanil é achada em K9 em SP

Do UOL, em São Paulo

Uma pesquisa inédita com drogas apreendidas pela Polícia Civil de São Paulo indica pela primeira vez no país a presença de uma substância 20 vezes mais potente do que o fentanil e até 15 vezes mais forte do que a heroína em drogas K9, como é chamada a maconha sintética.

O que aconteceu

Efeito de fumar substância potente misturada com o K9 é imprevisível e pode levar à morte, indica pesquisa. O estudo, elaborado em conjunto entre pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), indica que a maioria dos usuários desconhece a droga que está consumindo e seus efeitos no organismo.

Polícia Civil de São Paulo verificou aumento de apreensões com a droga nos últimos anos. Pesquisa foi feita com base em 140 amostragens de apreensões fornecidas pela Polícia Científica entre julho de 2022 e abril de 2023 do nitazeno, um tipo mais potente de opioide, composto químico psicoativo. Ele foi encontrado misturado em canabinoides sintéticos em fragmentos de ervas.

O uso desse tipo de droga pode indicar uma nova tendência mundial, indica o estudo. Os opioides foram encontrados em mais de 50% das drogas sintéticas apreendidas entre janeiro e junho de 2022 nos Estados Unidos.

O efeito de fumar um opioide potente com substâncias sintéticas canabinoides é imprevisível, e a maioria dos usuários pode não estar ciente do que eles estão usando.

Trecho do estudo em conjunto entre USP e Unicamp

Uso da droga pode matar

Esses opioides são do mesmo grupo do fentanil e da morfina, mas muito mais potentes e sem previsão de uso médico. São substâncias que causam dependência e que podem causar a morte por intoxicação aguda, causando parada respiratória.

José Luiz da Costa, Unicamp, um dos autores da pesquisa

Está cada vez mais comum fazer apreensões dessas drogas. Nos últimos anos, encontramos laboratórios usados para fabricação de drogas K. Toda a química colocada na fabricação gera um efeito destrutivo, podendo levar à morte.

Estevão Castro, delegado da Polícia Civil de SP

Óbitos suspeitos e aumento de apreensões

Apreensões das chamadas drogas K cresceram 208% em 2023 em SP. Dados da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) registraram apreensão de 157 kg de canabinoides sintéticos no ano passado, um aumento de 208% em comparação com os 51 kg apreendidos em 2022. No ano anterior, a Polícia Civil encontrou apenas 5,7 kg desse tipo de droga.

A Prefeitura de São Paulo registrou 14 óbitos suspeitos por uso de canabinoides sintéticos de 2023 para cá. Segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), dois desses casos sob investigação ocorreram neste ano. Ainda conforme a pasta, foram registrados 1.582 casos de suspeita de intoxicação pelo uso da droga do ano passado até o começo deste mês.