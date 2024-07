Em gesto a governadores bolsonaristas, PL desiste de candidaturas próprias em 4 capitais

O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um gesto a governadores que se aliaram ao ex-mandatário na eleição de 2022, apoiará candidatos a seis prefeituras de capitais.

A sigla também desistiu de candidaturas próprias em quatro capitais para evitar estar do lado oposto a nomes avalizados por governadores bolsonaristas.

Os candidatos apoiados pelo PL estão nos estados onde governam Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Junior (PSD-PR), Cláudio Castro (PL-RJ), Gladson Cameli (PP-AC), Jorginho Mello (PL-SC) e Eduardo Riedel (PSDB-MS).

Das seis capitas —São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Rio Branco, Florianópolis e Campo Grande—, Bolsonaro e o PL desistiram de lançar nomes próprios em quatro delas, mantendo apoio aos pré-candidatos apadrinhados pelos governadores.

Em São Paulo, o nome do deputado federal Ricardo Salles chegou a ser colocado na mesa pelo PL, mas a pré-candidatura não foi lançada e Bolsonaro fechou apoio com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado por Tarcísio —mesmo demonstrando que preferia o ex-ministro do Meio Ambiente de seu governo.

Entre os bolsonaristas na capital paulista, o deputado federal Pablo Marçal (PRTB), que deverá ser lançado candidato a prefeito neste sábado (27), também tenta disputar território.

Campo Grande

Na capital de MS, o deputado Marcos Pollon (PL), líder do movimento Proarmas, que tinha a intenção de se lançar candidato, foi preterido pelo partido, que agora apoia o nome do deputado federal Beto Pereira (PSDB).

Pereira fez críticas a Bolsonaro durante a pandemia e apoiou a então candidata Simone Tebet nas eleições presidenciais de 2022. Sites locais dizem que o deputado chegou a apagar as postagens enquanto buscava apoio do PL.

A costura entre os dois partidos para apoiar o candidato do governador Riedel desagradou alas bolsonaristas. O PL já mudou de apoio na capital seis vezes antes de apoiar Pereira, a sétima mudança. Uma delas foi o apoio à prefeita Adriane Lopes (PP), que conta com o endosso da senadora Teresa Cristina (PP-MS), mas que não se concretizou.

Curitiba

Em Curitiba, o cenário continua indefinido, mas é esperado que um nome do PL seja indicado para formar chapa como vice-prefeito.

Candidato apoiado pelo governador Ratinho Jr., o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) chegou a dizer em entrevistas que deseja o apoio do ex-presidente para sua campanha eleitoral. O que complica a aliança é um histórico de embates entre o atual prefeito Rafael Greca (PSD) e bolsonaristas.

Florianópolis

Na capital de SC, não houve resistências no acordo feito com o prefeito Topázio Neto (PSD), que tem o apoio do governador Jorginho Mello, do PL. O partido indicou, na segunda-feira, 22, a vereadora Maryanne Mattos (PL), líder do partido na Câmara Municipal, como vice da chapa.

Outro cotado antes dele, o vereador Gabrielzinho Meurer (PL), faleceu em 1º de julho, vítima de pneumonia, antes de ter a articulação pelo seu nome concluída pelo partido.

Em janeiro, o deputado estadual Bruno Souza deixou o Novo e se filiou ao PL, com intenção de lançar a candidatura para prefeito, mas a negociação não vingou.

Já em outras três capitais —Goiânia, Manaus e Cuiabá—, o cenário deve ser de candidatos filiados ao Partido Liberal em palanques opostos aos governadores que apoiaram Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.