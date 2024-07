Zito lidera disputa para prefeito de Duque de Caxias, diz pesquisa Quaest

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Quaest divulgada hoje mostra o candidato do PV, Zito, na liderança das intenções de voto para a Prefeitura de Duque de Caxias, na Grande Rio.

O que aconteceu

Zito tem 37%, enquanto o segundo colocado, Netinho Reis (MDB), tem 26%. Netinho é sobrinho do atual prefeito da cidade, Wilson Reis (MDB).

Na sequência, em terceiro lugar, estão Celso do Alba (União), com 8%, e Wesley Teixeira (PSB), com 2%. Como a margem de erro é de quatro pontos para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Veja a pesquisa para prefeito de Duque de Caxias:

Zito (PV): 37%

37% Netinho Reis (MDB): 26%

26% Celso do Alba (União): 8%

8% Wesley Teixeira (PSB): 2%

2% Indeciso: 6%

6% Branco/nulo/não vai votar: 21%

Força dos apoios. Zito vai melhor entre eleitores que votaram em Lula (PT) em 2022 (50%), enquanto Netinho Reis, entre os que votaram em Jair Bolsonaro (PL) (41%).

O candidato do PV também vence em todas as simulações de segundo turno em que aparece. Veja os cenários testados:

Zito (PV): 44% x 34%: Netinho Reis (MDB)

44% x 34%: Zito (PV): 49% x 23%: Celso do Alba (União)

49% x 23%: Netinho Reis (MDB) 44% x 20%: Celso do Alba (União)

Contratada pela Rádio Tupi, a Quaest entrevistou 702 eleitores de Duque de Caxias entre os dias 20 e 23 de julho. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro na Justiça Eleitoral, RJ-03281.