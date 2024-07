UOL e Folha sabatinam José Sarto, pré-candidato à reeleição em Fortaleza

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza e atual prefeito da cidade, José Sarto (PDT), será sabatinado nesta quinta-feira (25), às 14h, no ciclo de entrevistas promovido pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Na sexta-feira (26), o sabatinado será o pré-candidato Capitão Wagner (União Brasil). Já o pré-candidato André Fernandes (PL) foi convidado, mas ainda não confirmou a participação.

Diego Sarza conduz a sabatina, ao lado dos jornalistas Carlos Madeiro, colunista do UOL, e José Matheus Santos, correspondente da Folha.

José Sarto busca a reeleição e ocupou diversas posições na política cearense. Foi líder do governo Cid Gomes e vice-líder do governo de Camilo Santana. A convenção do PDT para confirmar a candidatura de Sarto acontece no próximo dia 28.

Sabatina em 18 cidades

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas em:

Belo Horizonte: com Fuad Noman (PSD) e Rogério Correia (PT);

Salvador: com Bruno Reis (União) e Kleber Rosa (PSOL);

Porto Alegre: com Thiago Duarte (União Brasil) e Maria do Rosário (PT);

Recife: com João Campos (PSB), Gilson Machado (PL) e Daniel Coelho (PSD), no ;

São Paulo: com Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e José Luiz Datena (PSDB). A pré-candidata Tabata Amaral foi sabatinada pelo UOL.

Curitiba: Ney Leprevost (União), Eduardo Pimentel (PSD) e Luciano Ducci (PSB).

Ainda acontecerão as sabatinas de Rio de Janeiro, Maceió, Manaus, Fortaleza, Guarulhos, São Bernardo, Santo André, Osasco, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

Também haverá um debate com candidatos em São Paulo com as melhores colocações em pesquisa Datafolha. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.