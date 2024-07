Operadora da Starbucks no México pode "ajustar" projeções para 2024, diz Visor

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A operadora de redes de fast-food Alsea, do México, alertou nesta quarta-feira que pode ajustar suas projeções para o ano, dado o ambiente macroeconômico mais desafiador e uma taxa de câmbio desfavorável, de acordo com o grupo de informação, análise e assessoria Visor Financiero.

"É possível que precisemos fazer certos ajustes, especialmente no que diz respeito ao crescimento da receita", disse o diretor financeiro da Alsea, Federico Rodríguez, em uma teleconferência com analistas, segundo o Visor. O executivo acrescentou que o "guidance" para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) deve ser mantido.

As ações da Alsea caíram mais de 4,5% nas negociações pela manhã, pior desempenho no principal índice de ações do México.

A Alsea, que opera redes de restaurantes e cafés como Starbucks, Burger King e Domino's Pizza, divulgou na noite de terça-feira queda de 68% no lucro líquido do trimestre, afetado pela desvalorização anual de 7% do peso mexicano -- embora as vendas tenham subido quase 2%.

Na Europa, região que geralmente responde por cerca de 30% das vendas da empresa, a Alsea apurou declínio de quase 10% nas vendas no conceito mesmas lojas.

Segundo o grupo Visor, Rodríguez mencionou um cenário mais desafiador para consumo e um boicote contra a Starbucks e outras marcas dos Estados Unidos em resposta ao apoio militar norte-americano à guerra de Israel em Gaza, o qual ele disse estar tendo "um impacto mais forte do que esperávamos em outubro do ano passado."

Rodríguez também sinalizou um possível atraso na abertura de cerca de 20 a 25 novas lojas na Europa.

(Reportagem de Sarah Morland e Natalia Siniawski)