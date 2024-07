'Que foi, mulher?': menino famoso por vídeo faz cirurgia após vaquinha

Do UOL, em São Paulo

Eduardo Santos Lima, conhecido como Duduzinho, que ganhou fama graças a vídeo em que diz 'que foi, mulher?', passou por cirurgia em um hospital de Fortaleza (CE), nesta terça-feira (23). O procedimento foi custeado com dinheiro arrecadado em vaquinha aberta na internet.

O que aconteceu

Cirurgia para corrigir a adenoide hipertrofiada ocorreu por volta das 14h e foi bem-sucedida. Segundo Natali Torres, prima de Duduzinho, a mãe do menino de quatro anos, Eliete Pinto dos Santos, chorou, aliviada, ao saber do resultado da operação. "Quando o médico veio até a sala, a minha tia chorou muito ao saber do resultado da operação que foi um sucesso. Agora, é só focar na recuperação dele", disse ao UOL.

Duduzinho se recupera após cirurgia no colo da mãe em hospital Imagem: Imagem/Arquivo pessoal

A cirurgia do Duduzinho terminou, deu tudo certo. Não houve nenhuma intercorrência. Ele já está se recuperando com a mãe dele, na sala de recuperação. Agora, vamos ficar na expectativa que ele não tenha mais essas infecções de garganta, que ele comece a respirar melhor, tenha um sono melhor e que tenha uma curva de crescimento melhor. Otorrino Murillo Paura Peres Filho, médico responsável pela cirurgia

Vídeo acumulou mais de 34 milhões de visualizações. A cena ocorreu em maio, quando a prima Natali Torres foi picada por um mosquito. A menina caminhava com o garoto para um açude, em Irauçuba, no interior do Ceará.

É aí que ele reage e pergunta: "Que foi, mulher?! Que bicho te mordeu?". Junto com a fala, mãos coçam a cabeça e um olhar aparentemente confuso. Natali apenas sorri. (Assista ao vídeo abaixo)

Além da cena que repercutiu, a magreza do menino também chamou a atenção de muita gente. Isso acontece porque Duduzinho tem um problema de saúde, o crescimento das amígdalas e adenoides. Isso faz com que o menino tenha dificuldades para respirar, dormir e se alimentar.

O Duduzinho perde peso [devido a essas dificuldades]. Ele é magrinho. O único peso que ele consegue chegar é o de 13 quilos. Já chegou a pesar 11. É uma luta constante. Eram noites longas acordado, eu e o pai revezando, segurando o Dudu a noite toda nos braços. Eu pedia a Deus que um milagre acontecesse.

Eliete Pinto dos Santos, mãe da criança

Família conseguiu arrecadar dinheiro para o procedimento. O menino precisava dessa cirurgia para resolver o problema. Tanto a operação quando a sua recuperação pós-operatório serão custeados com o dinheiro arrecadado graças a uma vaquinha aberta pela própria família nas redes sociais. A meta inicial era de R$ 10 mil, mas, no fim, foram arrecadados mais de R$ 36 mil.

Ao UOL, Peres Filho, médico que fez cirurgia, explicou que Duduzinho deve ficar pelo menos um dia internado e outros 20 a 30 dias sem fazer esforço físico para evitar sangramento. Também terá de passar por dieta líquida pastosa fria, porque, segundo ele, a cirurgia leva a dor de garganta nos primeiros dias.

Família vive com ajuda de auxílio do governo

Dudu vive com pais e outros quatro irmãos em casa de taipa. Os pais são agricultores, mas a mãe está sem trabalhar atualmente, pois acabou de ter dois filhos gêmeos. Eles vivem com o auxílio do Bolsa Família, que é de cerca de R$ 1.790.

São cinco crianças, e muitos gastos. A pessoa, por exemplo, se compra um chinelinho neste mês, no próximo já compra outra coisa. Assim, passar bem, bem, bem, não dá, mas ajuda, né?

Eliete Pinto dos Santos

Qual é o problema de Duduzinho

As adenoides são estruturas do sistema imunológico que se localizam entre o nariz e a garganta. São formadas por tecido linfóide, como as amígdalas, e ajudam na prevenção de infecções. Normalmente elas diminuem e chegam até a desaparecer na idade adulta. Adenoide não é o nome de uma doença.

Em algumas pessoas, principalmente crianças, elas podem crescer exageradamente. E, nesse caso, causar obstrução respiratória, necessidade de respirar pela boca, roncos, e perda de audição e infecções de ouvido. As causas podem estar relacionadas a alergias, infecções frequentes ou, o que é o mais comum, tendência familiar (genética), conforme explica Fabrizio Romano, presidente da ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial).

Segundo a família, o problema de Duduzinho estava no grau 4 de adenoide, que é quando a amígdala obstrui mais de 75% das vias aéreas.

Quando não operada, a adenoide hipertrofiada pode levar a sequelas por conta da criança respirar de boca aberta, como alterações nos dentes, mordida cruzada, mau-desenvolvimento crânio-facial, alterações de postura, cáries, baixo desempenho escolar e perda de audição com atraso no desenvolvimento da linguagem.

Dr. Fabrizio Romano