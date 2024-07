Senador dos EUA Bob Menendez renuncia após ser condenado por corrupção

Por Moira Warburton e Makini Brice e Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - O senador norte-americano Bob Menendez apresentou nesta terça-feira sua renúncia, na sequência da condenação por corrupção que incluía acusações como suborno e atuação como um agente do governo egípcio.

Ele cedeu à pressão de seus colegas democratas para abandonar o cargo.

“Vou renunciar como senador de Nova Jersey dos Estados Unidos com vigência final no dia 20 de agosto de 2024”, diz a carta de Menendez, que foi vista pela Reuters.

"Ainda que eu tenha a intenção de apelar do veredito até o fim, incluindo à Suprema Corte, não quero que o Senado seja envolvido em um processo longo que vai causar distrações para o seu importante trabalho", acrescentou a carta.

O governador democrata por Nova Jersey, Phil Murphy, vai apontar um substituto para Menendez, que era o representante do estado desde 2006 e atuou como o presidente do importante Comitê de Política Externa antes de abandonar a função ao ser acusado no ano passado.

Murphy disse em comunicado que recebeu a carta, mas não deu detalhes sobre quando indicaria o substituto temporário. Um porta-voz de Murphy não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

Menendez, 70 anos, foi declarado culpado no dia 16 de julho por um tribunal federal em Manhattan nas 16 acusações criminais que ele enfrentou -- que também incluíam obstrução de justiça, estelionato e extorsão -- depois de um julgamento de nove semanas.

Dois outros réus no processo também foram condenados.

(Reportagem de Moira Warburton, Makini Brice, Richard Cowan e Jasper Ward)