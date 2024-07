Homem é procurado após se passar pelo irmão para deixar presídio do RJ

Colaboração para o UOL, no Rio de Janeiro

A Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) do Rio de Janeiro está à procura de um preso que se passou pelo irmão para conseguir deixar uma unidade prisional localizada em Campos dos Goytacazes, no norte do estado.

O que aconteceu

Dieisson Raimundo da Silva foi preso com o irmão em 13 de julho. A prisão foi efetuada durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar na cidade de Miracema (RJ). Os dois foram levados para a Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro.

Na audiência de custódia, o irmão ganhou a liberdade, mas foi Dieisson quem assinou o alvará de soltura. Apesar dos dois não serem gêmeos, e nem serem parecidos, Dieisson foi solto no lugar do irmão, que permaneceu na prisão.

O erro identificação só foi confirmado por meio das impressões digitais. O irmão de Dieisson, que já havia ganhado a liberdade, foi encaminhado à 146ª DP, onde a falha foi constatada. Ele também acabou solto.

Diesson é considerado foragido pelas autoridades. Um cartaz, divulgado pelo Portal dos Procurados, pede informações que levem ao paradeiro do detento. No Rio, o Disque Denúncia pode ser acionado pelo telefone: 0300 253 1177.

O procurado agora também deve responder por falsidade ideológica, segundo informações da equipe da 146ª DP. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

A Seap-RJ afirmou que abrirá sindicância administrativa para apurar a falha que permitiu a saída do preso.