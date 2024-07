Bolsonaro confirma presença em convenção de Nunes e Mello Araújo em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença na convenção do MDB que oficializa a chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do coronel Ricardo Mello Araújo (PL) para disputar a Prefeitura de São Paulo. O evento está marcado para 3 de agosto.

O que aconteceu

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também devem participar da convenção. O evento ocorrerá no estacionamento da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Presidentes dos partidos aliados, lideranças locais e nacionais e pré-candidatos a vereador das legendas confirmaram presença.

Pré-campanha quer usar convenção para demonstrar "frente ampla" com chapa de Nunes. "Será o momento de mostrar a amplitude da coalizão política em torno da reeleição do prefeito Ricardo Nunes e a força popular que o sustenta", afirmou Enrico Misasi, presidente do diretório municipal do MDB em São Paulo.

Partido de Nunes diz que há um "simbolismo" no local em que ocorrerá a convenção. Misasi lembra que o ex-governador Mário Covas (PSDB) oficializou a candidatura à gestão estadual no mesmo espaço. O político era avô do ex-prefeito tucano Bruno Covas, morto em 2021, de quem Nunes foi vice. O atual prefeito tem reforçado a ligação com o antecessor — o PSDB, no entanto, lançou o pré-candidato José Luiz Datena à disputa municipal.

O nome do coronel Mello Araújo para vice de Nunes foi uma indicação de Bolsonaro. Durante sabatina promovida pelo UOL e pela Folha de S. Paulo, o prefeito negou que a indicação tenha gerado desconfortos. "Tantos outros fizeram indicações de uma forma democrática. Os partidos foram participando, o que culminou numa decisão unânime de apoio ao nome do coronel. Não houve imposição com relação a isso, até porque eu não aceitaria, e o presidente Bolsonaro sabe disso", afirmou.

Nunes sobe o tom contra Boulos

O prefeito chamou Guilherme Boulos (PSOL) de "invasor", "vagabundo" e "sem vergonha". As falas ocorreram em evento na segunda-feira (22), que oficializou a indicação de Mello Araújo como vice na chapa do emedebista. A convenção não teve as presença de Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. O pré-candidato psolista rebateu o ataque e disse que a declaração de Nunes é uma "tentativa de agradar Bolsonaro".

Nunes não citou Boulos nominalmente. "Quero agradecer a cada um dos senhores por dar esse voto de confiança para que a gente possa dar continuidade ao trabalho e vencer esse invasor, esse vagabundo, esse sem vergonha", disse o prefeito.

O prefeito também criticou indiretamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Segundo Nunes, a gestão municipal foi marcada pela redução de impostos e eliminação de taxas, "diferente do que estamos vendo por aí", disse. O MDB, porém, faz parte da base do governo Lula por meio de Simone Tebet, ministra do Planejamento.

Mello Araújo disse que estava conhecendo o prefeito e que era "uma honra participar da convenção do PL e disputar uma eleição para trazer renovação e mudança". Será a primeira vez que o coronel disputará uma eleição. Já Nunes foi vereador por dois mandatos e governa a capital paulista desde 2021 —primeiro como vice de Bruno Covas e depois como chefe do Executivo após a morte do tucano, vítima de um câncer.