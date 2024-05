Tribunal Supremo da Índia liberta sob fiança líder da oposição

O Tribunal Supremo indiano determinou nesta sexta-feira a soltura sob fiança do chefe de Governo de Nova Délhi, Arvind Kejriwal, um dos principais opositores ao primeiro-ministro Narendra Modi, para participar das eleições gerais em curso.

Sua libertação está condicionada ao compromisso de não fazer nenhum declaração pública sobre as acusações às quais responde, não interagir com testemunhas e não visitar os gabinetes do governo de Délhi.

Arvind Kejriwal foi detido em 21 de março pelo principal órgão indiano de combate a crimes financeiros. O governo de Kejriwal é acusado de receber propina no marco da concessão de licenças de venda de álcool a empresas privadas.

Quase um bilhão de cidadãos devem votar nas eleições, que começaram em 19 de abril.

© Agence France-Presse