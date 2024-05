Porto Alegre derruba passarela e conclui obra de caminho alternativo; vídeo

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta sexta-feira (10) que concluiu a obra de construção de um acesso alternativo à cidade em meio às fortes chuvas. Uma passarela de pedestres da rodoviária foi derrubada.

O que aconteceu

Construção do caminho feito de pedras começou na quarta-feira (8) e foi finalizada na manhã desta sexta com a derrubada do equipamento. Agora, os agentes da prefeitura retiram os escombros da passarela para liberar o acesso.

Novo caminho permitirá a passagem de caminhões e veículos de ajuda humanitária. A prefeitura diz que, futuramente, uma nova passarela será construída no local.

Obra consiste na colocação de pedras em um trecho de cerca de 300 metros. Após finalizada, a via terá pista única operando em apenas um sentido, variando a mão.

Chuvas retornam

Chuva voltou a Porto Alegre na manhã desta sexta. A projeção da meteorologia é de que a capital e outros municípios gaúchos tenham chuvas fortes ao longo de todo o fim de semana.

Alerta de perigo potencial foi feito à capital. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até 50 milímetros de chuva podem ser registrados na capital nesta sexta, com risco de ventos intensos de até 60 km/h. O alerta entrou em vigor às 9h52 e é válido até 23h59.

Tempo deve melhorar somente na terça-feira (14). Uma massa de ar seco e frio deve trazer o sol de volta à capital e a outros municípios do estado, segundo o MetSul. Cidades do estado podem ter entre 150 e 200 milímetros de chuva.

Nasa divulga imagens

A Nasa divulgou imagens que mostram a extensão das enchentes em Porto Alegre após as fortes chuvas que atingem o RS desde o final de abril.

Imagem principal foi captada por um satélite da Nasa na quarta-feira (8). Nela é possível ver a água do rio Jacuí invadindo o centro da capital.

Foto também mostra o Aeroporto Salgado Filho e os estádios do Grêmio e do Inter. Os três espaços foram atingidos pelas enchentes e precisaram ter atividades paralisadas.

Montagem divulgada pela Nasa mostra o antes e depois de Porto Alegre, do rio Jacuí e da Lagoa dos Patos. A primeira foto foi feita em 6 de maio, já com as enchentes, e a segunda foi registrada em 20 de abril, antes das fortes chuvas.

Imagem principal foi captada por um satélite da Nasa na quarta-feira (8). Imagem: Divulgação/Nasa

Foto feita em 6 de maio Imagem: Divulgação/Nasa