ONGs e voluntários resgatam mais de 2 mil animais em enchentes no RS

Do UOL, São Paulo

ONGs (Organizações Não Governamentais) e voluntários já conseguiram resgatar mais de 2 mil animais em situação de perigo em meio às inundações no Rio Grande do Sul. Cerca de outros 9 mil foram resgatados por equipes do Governo.

O que aconteceu

Equipes voluntárias resgataram mais de 100 animais em um dia na região metropolitana de Porto Alegre. ONGs como Instituto Caramelo e GRAD (Grupo de Resposta a Animais em Desastres) se uniram e conseguiram salvar mais de 2 mil bichos.

Em um dos resgates, um cachorro ficou com a cabeça presa entre as grades de uma casa alagada. Um vídeo publicado ontem nas redes sociais mostra os membros das ONGs afastando os ferros da estrutura para salvar o animal, que tentava fugir da água.

Centenas de animais domésticos e selvagens ficaram presos em áreas inundadas ou isoladas. O caso mais famoso foi o de um cavalo que precisou ficar por dias em cima do telhado de uma casa. O resgate foi feito ontem e ele sofreu desidratação.

Resgate não é a única etapa. ''É necessário uma organização após o resgate em cenários de desastres, até que os animais sejam abrigados ou entregues as suas famílias'', explicou o GRAD. A Organização também pede doações de casinhas para animais, camas e vacinas.