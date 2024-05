Governador do MA diz que imagens de enchentes que circulam são de 2023

Do UOL, em São Paulo

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), esclareceu que nenhuma cidade do estado está coberta por água.

O que aconteceu

Publicação acontece após imagens antigas circularem nas redes sociais como se fossem atuais. O governador escreveu que as fotos são de 2023 ou anteriores. No ano passado, o estado foi afetado por fortes chuvas, que deixaram mais de 7 mil desabrigados.

Brandão afirmou que, este ano, as dificuldades "estão abaixo do que já passamos". "Tranquilizamos a todos e garantimos que nosso trabalho em unidade com os municípios continuará para que possíveis situações extremas sejam contornadas de forma célere", escreveu.

Um município maranhense decretou estado de calamidade pública no mês passado, Santa Inês (248 km de São Luís), e outros trinta estão em situação de emergência após enchentes (veja lista abaixo). O governador afirmou que os bombeiros, a Defesa Civil e outros órgãos já estão dando todo o suporte necessário para os locais afetados.

Parte da BR-216, em Santa Inês, no km 267, está interditada desde o início de abril. O trânsito foi suspenso após danos causados pela chuva.

Municípios do Maranhão em situação de emergência