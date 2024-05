Filme une Brasil e Itália em história sobre busca por origens

SÃO PAULO, 10 MAI (ANSA) - Por Lucas Rizzi - No ano em que o Brasil celebra o 150º aniversário da imigração italiana, maior movimento migratório internacional da história do país, um novo filme vai unir os dois lados do Atlântico para retratar a busca de três gerações de mulheres de uma mesma família por suas origens no "Belpaese". A comédia romântica "Loucos Amores Líquidos", coprodução ítalo-brasileira de autoria de Daíse Amaral e dirigida por Alexandre Avancini, tem lançamento previsto para o fim de 2024, ano em que a Itália também promove o "turismo de raízes", ou seja, voltado àqueles que querem redescobrir os berços de seus antepassados.

"A ideia surgiu de uma peça de teatro que fiz há muitos anos, 'Amores Urbanos'. Quis fazer um filme sobre essa liquidez do amor", disse Amaral, que é bisneta de um italiano de Vicenza, em entrevista à ANSA.

A obra narra a história de uma mulher de 40 anos - interpretada pela própria Amaral - que vê as bases de sua vida ruírem depois de uma crise conjugal e de a filha mudar de país para estudar medicina.

A personagem então decide viajar para a Basilicata, no sul da Itália, em busca de suas origens e ganha a companhia da mãe, uma viúva de 70 anos que leva um golpe financeiro, e da própria filha, uma jovem de 19 que sonha em ganhar o mundo e fugir das pressões familiares.

"Ela tem essa crise no relacionamento e começa a olhar para dentro, por isso volta para a Itália", afirmou Amaral, que fez questão de escolher cidades históricas da Basilicata - os chamados "borghi" - para ambientar o filme, como Anzi, Calvello, Rotonda, Maratea, Matera e Pietra Pertosa.

A produção conta inclusive com apoio da Agência de Promoção Territorial (APT) da região, e o elenco é formado por Ângela Vieira, Eriberto Leão e Paloma Bernardi, figuras conhecidas do público brasileiro, e pelos italianos Edoardo Costa, Elena Silvi e Giulia Ragazzini.

As gravações na Itália começaram neste mês e devem durar cerca de três semanas. Entre o fim de maio e o início de junho, as filmagens seguem para São Paulo, e no fim do mês que vem, para Minas Gerais.

"A gente quer fazer o lançamento no fim deste ano para aproveitar o turismo de raízes e chegar no cinema e no streaming no ano que vem. Vai ser uma boa repercussão para a Basilicata, que os brasileiros não conhecem muito", ressaltou a atriz e produtora.

Para ela, essa pequena região do sul da Itália foi ideal para ambientar a história de "Loucos Amores Líquidos". "Tem gente acolhedora, praia, montanha, comida boa, tudo calhou nessa Itália perfeita. Foi uma visitação a nosso interior", disse.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.