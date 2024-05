Quaest: É cedo para apontar reversão na popularidade de Lula no Sul

Ainda é prematuro concluir que a resposta à tragédia no Rio Grande do Sul freou a desaprovação do governo Lula na região, afirmou o diretor da Quaest Felipe Nunes em entrevista ao UOL News nesta quarta (8).

Em pesquisa divulgada hoje pela Genial/Quaest, a aprovação geral do governo Lula se manteve estável no país (33%). Na região Sul, a avaliação positiva cresceu de 25% para 34%.

Houve uma interrupção na trajetória de crescimento da desaprovação do governo no Sul do Brasil. Muitas pessoas olharão para o relatório e dirão que a mudança é grande. Mas alerto para se tomar cuidado porque a margem de erro no Sul do Brasil também é muito grande.

Ainda é cedo para dizer se já houve um efeito político sentido, mas todas as evidências indicam que essa estabilização aponta que o governo pode capitalizar esse fenômeno se, ao longo das próximas semanas, conseguir concretamente entregar uma solução . Felipe Nunes, diretor da Quaest

Nunes ressaltou que o levantamento foi feito entre os dias 2 e 6 de maio - ou seja, já durante o período das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o que pode ter impactado no resultado.

É cedo para dizer que houve uma reversão da aprovação no Sul, mas já dá para dizer que a interrupção dessa tendência sinaliza que as pessoas estão atentas ao que está acontecendo e à forma como o governo está se comportando. Felipe Nunes, diretor da Quaest

