Jovem encontrado morto no centro de SP caiu de sobrado, revelam imagens

Do UOL, em São Paulo

Imagens obtidas pela Polícia Civil revelam que o publicitário Yuri Castro, 23, encontrado morto em 22 de abril, caiu do telhado de um sobrado localizado à rua General Osório, na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo.

O que aconteceu

O prédio fica a pouco mais de 500 metros da sauna gay Hotel Chilli, no Largo do Arouche, onde Castro havia sido visto pela última vez. Segundo o UOL apurou, vídeo foi gravado por uma câmera de segurança de uma loja da região.

Há também registro do publicitário ferido, caído na calçada. O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) cumpriu mandado de busca e apreensão na sauna na sexta-feira (3) e obteve imagens da noite em que Yuri esteve lá. Funcionários do estabelecimento também foram ouvidos.

Em princípio, a morte do jovem foi classificada como suspeita. A causa foi politraumatismo: lesões múltiplas que ocorrem ao mesmo tempo em mais de um órgão ou sistema do corpo. A investigação pediu análise toxicológica e está esperando resultado.

Relembre o caso

Yuri desapareceu após sair do Hotel Chilli na madrugada do dia 22. O boletim de ocorrência apontou que ele havia sido resgatado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na rua General Osório.

O jovem foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na Liberdade, também no centro. O corpo de Yuri foi identificado pela família dele no IML (Instituto Médico Legal) no dia 24.