Brasil vai importar arroz do Mercosul devido a enchentes no RS

(ANSA) - BRASÍLIA, 08 MAG - O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou que o governo vai importar até 1 milhão de toneladas de arroz, sobretudo de países do Mercosul, por causa das inundações no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional desse grão.

"O problema é que teremos perdas do que ainda está na lavoura, e algumas coisas que já estão nos armazéns, nos silos, que estão alagados. Além disso, a grande dificuldade é a infraestrutura logística de tirar do Rio Grande do Sul e levar para os centros consumidores", afirmou Fávaro.

De acordo com o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que, em uma primeira etapa, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) comprará 200 mil toneladas de arroz em países como Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, integrantes do Mercosul.

O objetivo do governo é evitar o eventual "desabastecimento" e a "especulação" com os preços do arroz, que será vendido para pequenos mercados, nas periferias das cidades, especialmente no Nordeste do país.

Paralelamente, a Conab informou que, a partir desta quarta-feira (8), começa a entregar cestas de alimentos a cozinhas que preparam refeições para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A catástrofe ambiental já deixou 95 mortos, 331 desaparecidos, cerca de 400 cidades afetadas e mais de 200 mil pessoas fora de casa. (ANSA).

