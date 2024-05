Ações da China recuam; setor imobiliário lidera perdas

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quarta-feira, lideradas por um declínio no setor imobiliário já que o sentimento do mercado pareceu esfriar após uma forte alta.

O enfraquecimento também se seguiu a comentários de uma autoridade do Federal Reserve de que o banco central dos EUA pode manter os juros durante todo o ano para combater a inflação, colocando pressão sobre as ações asiáticas em geral.

O índice do CSI para o setor imobiliário perdeu 3,5%, devolvendo todos os ganhos da sessão anterior.

Analistas do Morgan Stanley alertaram sobre sinais técnicos de sobrecompra no curto prazo nas ações da China.

"Esperamos que o ímpeto de alta diminua - não persiga o nível do índice", disseram os analistas, liderados por Laura Wang.

No fechamento, o índice de Xangai caiu 0,61%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,79%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,9%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,63%, a 38.202 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,90%, a 18.313 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,61%, a 3.128 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,79%, a 3.630 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,39%, a 2.745 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,23%, a 20.700 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,08%, a 3.264 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,14%, a 7.804 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)