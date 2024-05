Meta expande ofertas de geração de imagens por IA para anúncios

NOVA YORK (Reuters) - A Meta Platforms, dona do Facebook e do Instagram, informou nesta terça-feira que está expandindo seu conjunto de produtos de anúncios de inteligência artificial generativa, para oferecer ferramentas que possam automaticamente criar variações de imagens e sobrepô-las com textos.

A ferramenta será lançada em formato de teste, sem as marcas d'água que a empresa de redes sociais está aplicando em todas as imagens geradas pelo seu assistente Meta IA, voltado ao usuário, o que havia sido destacado como um recurso de segurança fundamental, disseram executivos em uma coletiva de imprensa.

O chefe de monetização da Meta, John Hegeman, afirmou que a empresa ainda está trabalhando para definir como a rotulagem funcionará para anúncios e compartilhará diretrizes quando a ferramenta for lançada globalmente, provavelmente no final deste ano.

O anúncio foi feito no momento em que a Meta está aplicando bilhões de dólares para construir e apoiar seus modelos de IA generativa, ao mesmo tempo tentando convencer anunciantes que eles podem obter mais retorno sobre investimentos ao automatizar o trabalho envolvido em aspectos criativos de suas campanhas.

O Google, outra gigante de anúncios digitais, anunciou uma expansão similar de ferramentas de inteligência artificial em fevereiro. A companhia afirmou que os anúncios criados usando suas ferramentas seriam rotulados usando a tecnologia de marca d’água SynthID, desenvolvida pelo seu laboratório de pesquisa de inteligência artificial, DeepMind.

Com a ferramenta de geração de imagens da Meta, os anunciantes poderão subir imagens de seus produtos e gerar outras versões daquelas imagens, por exemplo, ajustando a orientação do produto ou mostrando pessoas utilizando-os em cenários diferentes.

(Reportagem de Katie Paul)