Ilhado, morador do RS fez gambiarra para ter energia: 'Situação terrível'

Ilhado na própria casa, o empresário Giovani Meirelles fez uma gambiarra para ter energia e internet. Morador de São Leopoldo (RS), em entrevista ao UOL News desta terça (7) ele conta que lá "a situação está terrível" e que há saqueadores que se disfarçam de policiais para roubar casas.

A situação aqui tá terrível. Fora isso, são saques e pessoas se disfarçando de polícia civil para vir assaltar, roubar de noite. Estão roubando, está feio o negócio. A situação é inacreditável. [...] Continuei aqui também. Eu tinha na parte de baixo a minha empresa, que agora não existe mais. A gente não sabia que a proporção seria tão grande, [fiquei aqui] pra evitar que alguém entrasse, [mas] a água entrou antes. Giovani Meirelles, morador de São Leopoldo (RS)

As pessoas que passam com barco e jetski para cima e para baixo contribuem, trazem gelo para manter a comida gelada, trazem água, mantimentos. Estou tendo internet e energia porque fiz uma gambiarra aqui e estou carregando [bateria] com a minha energia solar. Então, estou me mantendo. Giovani Meirelles, morador de São Leopoldo (RS)

Giovani deu detalhes de como fez sua gambiarra funcionar.

Estou mantendo a minha energia, a minha situação, porque eu peguei minha internet que é fibra óptica e não precisa de energia elétrica. Peguei meu sistema de energia solar, e desliguei ele para carregar minha bateria. Com isso consigo me manter. É o que estou fazendo para nos mantermos aqui. Giovani Meirelles, morador de São Leopoldo (RS)

O morador também relata a ação de saqueadores na cidade mesmo diante da tragédia. Já são 95 mortos desde o início das chuvas intensas na última semana.

Na segunda a noite teve gente ameaçando falando que era polícia civil. A gente sabia que não era, porque a Polícia Civil já tinha comunicado que a partir de tal hora ninguém entra. Giovani Meirelles, morador de São Leopoldo (RS)

Passou gente em barcos com tornozeleira eletrônica, gente de todos os tipos com geladeira, fogão, e a gente sabendo que são coisas saqueadas. Giovani Meirelles, morador de São Leopoldo (RS)

