Enchentes no RS: Casas desaparecem na lama após inundação; veja

Do UOL, em São Paulo

Com a trégua nas chuvas, moradores de cidades atingidas pela enchente no Vale do Taquari (RS) registraram a destruição de casas na região.

O que aconteceu

Os municípios de Arroio do Meio e Lajeado são dois dos registrados nos vídeos. As imagens foram publicadas nas redes sociais nesta terça-feira (7).

Vídeos mostram escombros de casas. Também é possível ver que algumas residências foram arrastadas e que pedaços de árvores se misturam aos destroços.

No lugar de algumas residências, somente o piso de cerâmica restava no chão. "O que menos tem aqui é gente", diz um dos moradores ao gravar os estragos em uma das ruas de Arroio do Meio.

Em alguns dos registros, o asfalto das ruas estão totalmente tomados pela lama.

Vale Taquari foi uma das áreas mais atingidas pela chuva em setembro de 2023. Na ocasião, nível do rio chegou a 29,53 metros e 54 pessoas morreram no estado.

Chuvas deixaram pelo menos 90 mortos no Rio Grande do Sul

Municípios gaúchos são atingidos há mais de uma semana pelos impactos de tempestades na região. Além de 90 mortos, o estado contabiliza 132 desaparecidos e 361 feridos.

78% dos municípios gaúchos foram afetados pela chuva. Ao todo, 388 municípios e 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades. Há 155.741 desalojados e 48.147 pessoas alocadas em abrigos.