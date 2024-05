Morador flagra porcos mortos em estrada rural após enchentes em Roca Sales

Um morador de Roca Sales (RS), a cerca de 130 quilômetros de Porto Alegre, gravou vídeo de dezenas de porcos mortos após o recuo da água que inundou a cidade nos últimos dias.

O que aconteceu

Animais foram encontrados cobertos de lama à beira de uma estrada rural. Roca Sales fica às margens do Rio Taquari, que registrou nível de mais de 30 metros de água na semana passada.

Moradores foram obrigados a abandonarem suas casas. A recomendação partiu da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O aviso também contemplou as cidades de Santa Tereza, Muçum, Arroio do Meio, Lajeado e Encantado.

Mortos no RS sobem para 90

Outras quatro mortes estão em investigação. Segundo boletim das 9 horas da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os afetados pelas chuvas passam de 1 milhão de pessoas.

Ainda há 132 pessoas desaparecidas e 361 feridos. Os moradores desalojados pelas enchentes são 155.741.