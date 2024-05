Conflitos irrompem em manifestação pró-palestinos na Grécia

ATENAS (Reuters) - Polícia e manifestantes entraram em confronto durante uma protesto pró-palestinos no centro de Atenas nesta terça-feira, um dia depois de o Exército israelense lançar uma operação por terra e por ar em parte da região leste de Rafah, na Faixa de Gaza.

Mais de 300 pessoas carregando bandeiras palestinas e cartazes com os dizeres “Tire as mãos de Rafah” se reuniram em torno do prédio do Parlamento na capital grega.

“Estamos aqui em solidariedade e sempre responderemos ao chamado palestino (por solidariedade)”, disse o manifestante Antonis Davanellos, aposentado de 60 anos.

A polícia disparou gás lacrimogêneo para dispersar um pequeno grupo de manifestantes que subiu nos portões da embaixada egípcia no outro lado do parlamento. Os conflitos foram breves.

O Hamas afirmou na segunda-feira que disse aos mediadores que concordava com uma proposta de cessar-fogo, mas Israel afirmou que os termos não cumprem suas demandas e avançou com ataques contra Rafah que, segundo ele, têm o objetivo de destruir as capacidades militares do Hamas.

Durante a guerra, Rafah tornou-se o principal porto-seguro para o mundo externo para 2,3 milhões de palestinos de Gaza, permitindo a entrada de suprimentos humanitários e a retirada de pacientes durante a grave escassez e destruição de instalações médicas.

(Reportagem de Alkis Konstantinidis)