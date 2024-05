Ações europeias fecham em picos recordes com impulso do setor financeiro

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em níveis recordes nesta terça-feira, com as ações do setor financeiro no centro das atenções após resultados promissores do UBS, da Suíça, e do UniCredit, da Itália, enquanto o otimismo em relação a cortes de juros também ajudou.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,00%, a 513,31 pontos, registrando também seu melhor dia em mais de três meses, enquanto o indicador de medo do mercado caiu para o nível mais baixo em um mês.

O setor financeiro subiu 2,5%, impulsionado por um salto de 7,6% no UBS, depois que o primeiro lucro trimestral do credor desde que assumiu o controle do Credit Suisse foi três vezes maior do que as expectativas dos analistas.

O UniCredit, o segundo maior banco da Itália, avançou 3,6%, atingindo um pico en 13 anos, levando o índice dos bancos a um ganho de 2,3%, uma vez que o credor elevou sua orientação de recompensa ao investidor depois de registrar um lucro muito maior do que o esperado e de aumentar os níveis de capital.

Após um período difícil em abril, durante o qual o índice acionário de referência perdeu mais de 1,5%, a recuperação do STOXX ganhou força nas últimas três sessões, mas ainda está atrás de seus pares nos EUA.

"A inflação está se normalizando e os lucros estão começando a aumentar novamente, tudo isso em um momento em que as avaliações das empresas, tanto em termos absolutos quanto em relação à história e em relação aos Estados Unidos, ainda estão bastante baixas", disse Maximilian Kunkel, diretor de investimentos da Global Family & Institutional Wealth do UBS.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,14%, a 8.307,17 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,23%, a 18.398,44 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,83%, a 8.062,76 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,57%, a 34.179,75 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,35%, a 11.064,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,88%, a 6.711,15 pontos.