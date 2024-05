Trump é ameaçado de prisão após violar ordem de silêncio

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi alertado que corre sérios riscos de ser preso caso continue violando a "ordem de silêncio" imposta a ele para que não se pronuncie publicamente sobre o caso envolvendo a atriz pornô Stormy Daniels.

O republicano foi repreendido novamente pelo juiz Juan Merchan, que lidera o histórico julgamento do processo no qual o ex-mandatário é acusado de esconder os pagamentos à estrela pornô em 2016, quando venceu as eleições.

O magistrado declarou que mandar o ex-presidente para a prisão era a "última coisa" que queria, mas ficará insustentável se o magnata continuar desrespeitando a ordem de silêncio continuamente e intencionalmente. Essa foi a 10ª vez que a medida foi violada.

Merchan impôs uma nova multa de US$ 1.000 a Trump, que já chegou a US$ 10 mil se levarmos em consideração todas as sanções contra o republicano.

O ex-presidente de 77 anos está proibido de realizar qualquer comentário publicamente sobre os jurados, testemunhas, promotores e funcionários. Trump desrespeitou a norma pela 10ª ocasião em uma entrevista em 22 de abril, quando reclamou que o júri foi "escolhido muito rapidamente".

"Não desejo impor uma sanção de prisão e tenho feito tudo ao meu alcance para evitar isso, mas vou fazer, se necessário. É um ataque direto ao estado de direito", comentou Merchan.

O novo alerta do juiz aconteceu no início da terceira semana de depoimentos no julgamento.