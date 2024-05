Série A: Udinese e Napoli empatam em 1 a 1

SÃO PAULO, 6 MAI (ANSA) - A Udinese marcou nos acréscimos do segundo tempo e arrancou um empate em 1 a 1 com o Napoli no encerramento da 35ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida aconteceu nesta segunda-feira (6) no Bluenergy Stadium, em Údine.

Os napolitanos abriram o placar já na etapa final, com o gol de Victor Oshimen aos 6 minutos.

Na reta final do jogo, o time da casa se lançou ao ataque e conseguiu o empate com o gol de Isaac Success aos 47 minutos da etapa final.

Este gol trouxe para a Udinese um ponto importante, mas manteve a equipe na zona de rebaixamento.

O time do técnico Fabio Cannavaro está em 18º lugar com 30 pontos, dois atrás do Empoli, que está em 17º e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O próximo jogo da Udinese será na próxima segunda-feira às 13h30 no horário de Brasília contra o Lecce fora de casa.

O time de Údine ainda terá pela frente dois confrontos diretos nas duas rodadas finais: contra o Empoli, em casa, no dia 18; e contra o Frosinone, 16º colocado também com 32 pontos, fora de casa, no dia 25.

Já o Napoli está em oitavo lugar com 51 pontos e ainda tem chances de alcançar uma vaga na próxima edição da Uefa Conference League, a terceira competição de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Com apenas nove pontos em disputa, os napolitanos precisam tirar uma diferença de cinco pontos para a Lazio.

Outra chance de ganhar a vaga será preservar o oitavo lugar e contar com um título da Atalanta ou da Roma na atual edição da Europa League.

O próximo jogo será no sábado às 13h no horário de Brasília em Nápoles contra o Bologna.

As últimas partidas serão no dia 18 contra a Fiorentina fora de casa e no dia 25 em casa contra o Lecce. (ANSA).

