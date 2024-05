Reinaldo: Extrema direita faz exploração vil e indecente da tragédia no RS

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha aqui! desta segunda (6) que, enquanto o governo federal se mobiliza para prestar socorro ao Rio Grande do Sul (RS), atingido por uma enchente histórica, a extrema direita explora a tragédia de maneira indecente.

A resposta dos políticos [a essa tragédia] varia bastante e depende muito da corrente de filiação ideológica. O governo federal até agora teve uma atuação impecável dentro do que é possível fazer. O presidente Lula [PT] mobilizou o governo duas vezes e levou uma comitiva representada pelos Três Poderes. É claro que isso vai ter que se traduzir em ações. As medidas de emergência têm sido impecáveis, as Forças Armadas estão mobilizadas, os aparelhos das Forças Armadas estão sendo utilizados em resgate para salvar vidas, que é a prioridade. E, depois, é preciso cuidar de reconstruir o Rio Grande do Sul. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo lembrou que a tragédia não se concentra apenas na capital gaúcha, Porto Alegre, e atinge todo o estado.

É preciso que tenhamos noção do tamanho da tragédia, inédita nessa dimensão. Já vimos enchentes brutais, seca no Norte do país, e tudo isso parte dos eventos extremos, mas, nessa dimensão como no Rio Grande do Sul, nunca se viu. O Rio Grande do Sul está destruído. Ele precisa de um plano de reconstrução e o governo federal vai ter de participar ativamente disso. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O que eu lamento e muito, do ponto de vista político, é que haja uma exploração absolutamente vil, indecorosa, indecente, da extrema direita nesse caso. A gente viu como essa gente não tem a nada a dizer ao Brasil. [Vimos] O ódio com que a extrema direita tratava a questão do Rio Grande do Sul, tentando atingir o presidente Lula e o governo, que estavam operando enquanto eles faziam absolutamente nada, a não ser plantar fake news. Que gente é essa que não sabe dar a mão a quem sofre e rir com quem sorri? O ódio não serve pra nada, apenas pra construir ainda mais ódio, e, portanto, pra destruir. O Rio Grande do Sul precisa, neste momento, é de união e que se reconheça que o governo do estado e o governo federal estão trabalhando juntos. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

