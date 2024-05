Ouvidoria: 82% dos mortos pela PM na operação Escudo, em 2023, eram negros

Do UOL, em São Paulo

Pessoas negras representam 82% dos 28 mortos pela PM na Operação Escudo em 2023, indica o relatório da Ouvidoria da Polícia, apresentado hoje à tarde na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em São Paulo.

O que aconteceu

Entre as vítimas, 20 eram pardas e 3 eram pretas, indica o relatório da ouvidoria. Apenas quatro eram brancas. As mortes ocorreram entre julho e setembro do ano passado na Baixada Santista, após o assassinato de um policial da Rota em operação.

No total, 58% dos mortos em decorrência de intervenção policial no estado de São Paulo em 2023 eram negros —46% delas tinham até 29 anos, indica o relatório, elaborado com base em dados da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Quatro policiais se tornaram réus após denúncia do MP por supostas irregularidades em duas ações com mortes na Operação Escudo, indica o relatório. "Isso contrapõe o que o secretário [Guilherme Derrite] disse, de que todas as ações ocorreram dentro da legalidade", disse o ouvidor, Cláudio Silva.

O ouvidor também defendeu a implantação das câmeras corporais em toda a tropa, relacionando o uso do equipamento à queda no índice de mortes em ações policiais até 2022. "Essa é uma conquista fundamental da atividade policial e garante proteção para a sociedade", disse.