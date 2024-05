EUA impõe sanção a empresas marítimas colombianas por suposto transporte de migrantes

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos emitiram sanções de visto contra executivos de várias empresas marítimas colombianas supostamente ligadas ao transporte ilegal de migrantes através da fronteira entre Colômbia e Panamá, disse uma autoridade sênior dos EUA nesta segunda-feira.

O anúncio foi vinculado a uma reunião de autoridades do Hemisfério Ocidental na Guatemala, com foco tanto no apoio aos migrantes quanto no aumento da fiscalização na região, segundo um acordo conhecido como Declaração de Los Angeles.

As sanções têm como alvo os operadores de balsa que "transportam impiedosamente" migrantes que pretendem atravessar da Colômbia para o Panamá através de uma selva perigosa conhecida como Brecha de Darien, alimentando "uma crise humanitária e ecológica", disse a autoridade sênior.

A Brecha de Darien tem sido uma importante rota de trânsito para migrantes de todo o mundo que planejam buscar entrada humanitária no território norte-americano ou cruzar ilegalmente a fronteira EUA-México. Mais de meio milhão de migrantes passaram pela Brecha de Darien em 2023, de acordo com estatísticas do governo panamenho.

Apesar de um acordo firmado em 2023 entre EUA, Colômbia e Panamá, para reprimir as travessias pela selva, elas permaneceram altas este ano, com 37.000 ocorrências em março.