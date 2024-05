Catar enviará delegação ao Cairo na terça para prosseguir com negociações sobre Gaza, diz chancelaria

O ministério de Relações Exteriores do Catar anunciou na madrugada de terça-feira (7, noite de segunda em Brasília) o envio de uma delegação ao Cairo para tentar fechar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza.

"A delegação do Catar chegará ao Egito na terça-feira para reativar as negociações indiretas entre as duas partes [...] com a esperança de chegar a um acordo para um cessar-fogo imediato e permanente na Faixa de Gaza em troca de prisioneiros e reféns", indicou em um comunicado o porta-voz do ministério, Majed al Ansari.

bur-gl/ib/dbh/am

© Agence France-Presse