Verstappen fatura sprint em Miami; Leclerc é 2º

SÃO PAULO, 4 MAI (ANSA) - O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste sábado (4) a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, ignorando as turbulências em sua equipe devido à confirmação da saída do projetista Adrian Newey em 2025.

Mesmo com dificuldades para tirar o melhor de seu carro neste fim de semana, o tricampeão encerrou a miniprova a cerca de dois segundos de Charles Leclerc, da Ferrari.

Sergio Pérez (Red Bull) ficou em terceiro, logo à frente da surpresa Daniel Ricciardo (RB). Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas) e Yuki Tsunoda (RB) completaram a zona de pontos da sprint.

Lewis Hamilton havia cruzado a linha de chegada em oitavo, mas foi punido por excesso de velocidade no pit lane e caiu para 16º.

Com o resultado, Verstappen chegou a 118 pontos na liderança do campeonato e já abriu 27 para Pérez, com 91. Leclerc (83) e Sainz (73) aparecem na sequência.

O treino classificatório do GP de Miami acontece às 17h deste sábado, e a corrida, às 17h de domingo (5). (ANSA).

