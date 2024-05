Lula voltará ao RS no domingo para acompanhar esforços de resgate de vítimas das chuvas

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará ao Rio Grande do Sul no domingo para acompanhar de perto os trabalhos de resgate das vítimas das fortes chuvas que afetaram quase dois terços dos municípios gaúchos e mataram pelo menos 57 pessoas, disse neste sábado o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

O ministro, que é gaúcho, chegou ao Estado nesta manhã acompanhado de outros integrantes do primeiro escalão do governo Lula para coordenar a implementação de um escritório da gestão federal em apoio ao Rio Grande do Sul.

"Presidente @LulaOficial volta ao Rio Grande do Sul amanhã. O objetivo é acompanhar de perto o trabalho de resgates e apoio ao povo gaúcho nesse momento tão difícil. Foco total do governo federal no RS!", escreveu Pimenta em sua conta no X. Ele acrescentou que Lula estará acompanhado de nove ministros, entre eles Fernando Haddad (Fazenda), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Também no X, Lula voltou a afirmar que não faltarão recursos federais ao Rio Grande do Sul, que enfrenta o que autoridades vêm chamando de pior desastre climático da história do Estado.

"O governo federal está em diálogo permanente com o governo do Rio Grande do Sul e com as prefeituras para apoiar a região no que for necessário. Não mediremos esforços para ajudar os municípios que sofrem com as chuvas e salvar vidas", escreveu Lula.

O presidente esteve no Estado na quinta, quando se reuniu com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), e prometeu apoio total de seu governo para o Estado.

(Por Eduardo Simões)