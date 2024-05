Rio ou lago: afinal, o que é o Guaíba, atingido por temporal no RS?

A definição se o Guaíba é um lago ou rio é tema de muitos debates. O corpo hídrico, que atingiu a marca de 5 metros de altura neste sábado em Porto Alegre por conta das chuvas, é oficialmente reconhecido como lago pelo governo gaúcho, mas ora é chamado de uma forma, ora de outra pela população do estado.

Afinal, o Guaíba é rio ou lago?

As definições de rio e lago são muito claras. O rio é uma calha em que um lado é mais elevado que o outro, onde a água escorre pela gravidade. Já no lago a superfície tem todo o mesmo nível e a água não escoa por gravidade. Se ele enche, pode escoar por transbordamento. Então, o Guaíba tem todas as características de um lago.

Rualdo Menegat, Professor Titular no Instituto de Geociências da UFRS e Coordenador-geral do Atlas Ambiental de Porto Alegre

Encontro de rios. A palavra Guaíba já designa o que é o local: "encontro das águas". O nome é de origem tupi guarani, segundo professor Rualdo Menegat. Ele é um receptor de quatro rios importantes do estado: Jacuí, dos Sinos, Caí e Gravataí.

Essas características fazem que o Guaíba seja um lugar de estacionamento e quando enche, ele transborda e as águas fluem para a Laguna dos Patos, que também pode transbordar, e para o oceano Atlântico. Mas se há uma 'maré de tempestade', como agora, com o nível do oceano transbordado, a desembocadura da Laguna dos Patos não tem evasão, então as águas ficam todas retidas.

Geógrafos destituíram o título de 'rio' ao Guaíba nos anos 1950. Um artigo sobre o tema publicado no IHGRGS (Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul) descreve que em 1958 uma assembleia da "Associação de Geógrafos Brasileiros", ao estudar a questão, definiu que o Guaíba não tinha características de rio. O texto diz que "a designação de rio dada ao Guaíba pertence principalmente ao domínio popular."

Tentativa de definição vem da época da colonização. "Desde essa época, o Guaíba foi designado de rio. Mas, quando o naturalista francês Auguste de Saint-HiIlaire faz uma viagem pelo rio Jacuí e entra de barco no Guaíba, ele corrige a informação: era um lago", explica o professor Rualdo Menegat.

Governo certificou Guaíba como lago em 1982. A canetada veio por meio de documentos oficiais e orientações escolares: o Guaíba deveria ser chamado de lago.

Confusão pode se dar pela construção da cidade. Como Porto Alegre se desenvolveu nas margens dos canais, há a percepção de que eles possam ser rios - o que levaria ao Guaíba a tal definição.

Definição influencia na preservação. A definição de rio e lago diferencia a maneira da gestão ambiental que deve ser feita no Guaíba.

Considerar que ele é lago também é entender que aquelas águas ficam paradas, diferentemente de um rio. Além disso, sabemos que o leito dele é argiloso, diferentemente de um rio, que é arenoso. Assim, ele pode acumular mais contaminantes de uma metrópole.A gestão ambiental desse manancial é estratégica para região metropolitana. E isso então depende da definição desse corpo d'água. Nos precisamos para melhorar a gestão desse corpo d'água que é o destino de Porto Alegre. O que acontecer com ele vai acontecer com Porto Alegre.

Rualdo Menegat, Professor Titular no Instituto de Geociências da UFRS e Coordenador-geral do Atlas Ambiental de Porto Alegre

Enchentes no RS

O nível das águas do Guaíba chegou a 5 metros, enquanto o limite de inundação é de 3 metros Imagem: Divulgação

O Guaíba ultrapassou a marca de 5,04 metros de altura neste sábado. É o maior índice registrado desde 1941. O sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre foi projetado para suportar até 6 metros de altura.

As autoridades pedem a evacuação de duas áreas de Porto Alegre - parte do centro histórico e do bairro Sarandi, na zona norte.

O Rio Grande do Sul é atingido por chuvas intensas desde 24 de abril. Temporais já deixaram pelo menos 57 mortos, 67 desaparecidos, centenas de ilhados e milhares de desabrigados.