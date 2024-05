Feira Preta cresce, muda de data e migra para o Parque Ibirapuera; veja programação

Em 20 anos, a Feira Preta deixou de ser um brechó na Vila Madalena, cresceu, ampliou seu foco inicial - venda de produtos de empreendedores negros - e se tornou um evento internacional de valorização da cultura negra por meio do empreendedorismo, entretenimento e da arte. A edição deste ano confirma essa expansão ao ocupar pela primeira vez o Parque do Ibirapuera, entre os dias 3, 4 e 5 de maio.

Três palcos com shows de Marcelo D2, Preta Gil, Tasha e Tracie, Luedji Luna, Majur e Martn'ália, além de uma feira de com 182 empreendedores, recorde na história do evento, ocupam mais de 200 mil m² com a expectativa de receber 50 mil visitantes.

De acordo com os organizadores, é a maior feira de cultura negra e economia criativa da América Latina, com tendências da cultura afro-brasileira em entretenimento, música, moda, design, arquitetura, literatura, gastronomia e artes visuais, como exposições no Museu Afrobrasil.

Normalmente realizado em novembro, o evento mudou de data. "A mudança marca o nosso compromisso em pautar os interesses e necessidades da nossa comunidade durante todo o ano, inclusive em novembro", afirma Adriana Barbosa, fundadora do festival e diretora da PretaHub aceleradora do empreendedorismo negro e organizadora do evento.

Além dos espaços gratuitos (sujeitos a lotação de 2500 a 3000 pessoas), também haverá cobrança de ingressos em alguns setores, com valores entre R$ 40 e R$ 100. Adriana afirma que a arrecadação serve para custear o trabalho dos profissionais que atuam no evento - 90% são negros.

Tecnologia leva o evento para o metaverso

Nos últimos anos, o evento tem atraído cada vez mais os países africanos. Neste ano, Burkina Faso é o convidado. O país da África Ocidental terá participação em diferentes espaços com uma delegação de 25 pessoas, entre empreendedores, designers de moda, educadores, artistas e governo. Nigéria, Colômbia, Reino Unido, Estados Unidos, Costa Rica e Portugal também estarão presentes.

A feira deste ano vai usar a tecnologia para tentar democratizar o acesso às atrações e aos produtos. O evento será transmitido pelo metaverso, com tecnologias imersivas e gamificadas para quem acessar o evento pelo celular, computador e tablets em plataforma da Metamazon Technologies.

Uma das ações é o mapa "Zumbi dos Palmares" no Fortnite, um dos jogos eletrônicos online mais famosos do mundo, criado em parceria com a Salve Games. O mapa pode ser acessado gratuitamente em várias plataformas. O lançamento é um marco para a representatividade e inclusão na indústria dos games.

Evento começou em um brechó na Vila Madalena

Adriana Barbosa, de 47 anos, começou seu negócio por necessidade. Em 2002, com um diploma de Gestão de Eventos nas mãos, mas desempregada, a paulistana e uma amiga passaram a vender peças de roupas que estavam encostadas no armário. A ideia evoluiu para um brechó itinerante por várias feiras alternativas de São Paulo.

Até que um arrastão na Vila Madalena, na zona oeste, levou embora quase todo seu estoque. Para se reerguer, ela teve a ideia de focar suas vendas em pessoas negras. Adriana já tinha visto o potencial de expositores pretos e decidiu apostar.

Com o apoio de R$ 3.500 da Unilever, que estava lançando os primeiros produtos para pele negra no País, ela reuniu 40 expositores em um evento na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros. Nascia a Feira Preta. Foram seis mil pessoas só na primeira edição.

A feira cresceu. Em 21 anos, mais de 250 mil pessoas e 3 mil empreendedores do Brasil e de outros países da América Latina já passaram por lá. As vendas de produtos e serviços de afroempreendedores geraram mais de R$ 15 milhões.

* Este conteúdo foi produzido em parceria com a PretaHub, aceleradora do empreendedorismo negro no Brasil.

________________________________________

Serviço - Feira Preta 2024 - Ser Feliz é a Nossa Revolução

Quando: 3/5 (para empreendedores negros), 4/05 e 5/05 (público geral)

Onde: Parque do Ibirapuera (Rua Borges Lagoa, 1755 - Vila Clementino)

Ingressos: entre R$ 40 e R$ 80 (via Blue Ticket)

Informações: www.festivalfeirapreta.com.br

3 de maio, sexta-feira

MUSEU AFRO BRASIL EMANOEL ARAUJO

Circuito de Moda Felicidades Pretas

16h - Desfile ISAAC SILVA

AUDITÓRIO IBIRAPUERA PALCO AYO VIVO - Programação Especial para Empreendedores

9h - Abertura: Adriana Barbosa (idealizadora do Festival Feira Preta e CEO da PretaHub) e Monsieur Adjima Thombiano (Ministro da Educação de Burkina Faso)

9h30 - A força do Empreendedorismo Negro na América Latina com Sophia Otto (Schwab Foundation), Eddy Bermudez (CAF América Latina), Estefanía Laterza (CAF) e Epsy Campebell (Costa Rica).

10h30 - Como fornecer para as grandes empresas.

11h30 - Transformação Digital: Inteligência Artificial para pequenos e médios negócios com Pedro Afonso Oliveira (Atomcore Studio) + Kety Kim Farafina.

13h15 - Investimentos: Como acessar Linhas de Crédito para o Meu Negócio com Aline Odara (Fundo Agbara), Fernanda Leôncio (Conta Black), Rodrigo Ferreira (Grupo Gaia) Mariane Salvador (Estímulo), Marcelo Rocha (ANIP), Marcos Nascimento (BNDES) e Jessica Rios (Black Win).

15h15 - Prosperidades Pretas: Finanças para Empreendedores com Nath Finanças, Dina Prates, Gabriela Chaves (No Front Empoderamento), Mari Ferreira (Tostão Furado).

16h30 - Motivação, Inspiração e Realização: A experiência de ser Empreendedor de si. Jordana Araújo (Globo/SporTV), Luiz Medina Guarani, Fred Nicácio, Ana Paula Xongani.

PALCO ASÉ MERCADO LIVRE (ÁREA GRATUITA)

12h30 - Slam Marginalia e Slam OZ

13h - Alif Naaba (Burkina Faso)

18h - Meninos Oré Ore

19h - Mart'nália

20h30 - DJ Lumena

4 de maio, sábado

MUSEU AFRO BRASIL EMANOEL ARAUJO

Circuito de Moda Felicidades Pretas

13h45 - Desfile Marisa Moura (Brasil)

14h40 - Desfile Lia Samantha (Colombia)

16h30 - AFROLAB Moda (apoio Mercado Livre)

Palco Ayo VIVO

14h - O Poder das Artes Negras: Como estamos contando nossas histórias com Aline Motta, Moisés Patrício, Tiago Santana e Lorraine Mendes.

15h - Identidades na Moda: O Encontro das Tendências com a Ancestralidade com Goya Lopes, Dete Lima (Ilê Aiyê), Lia Samantha (Colômbia), Isa Silva (Isaac Silva Brand) e Korotime Dao (Burkina Faso)

16h - Negritudes GLOBO: A Felicidade como Potência no Audiovisual

17h - Bioma Comunicação Ancestral: Por uma Transformação na Cultura do Comunicar, com Helena Teodoro, José Neto (Zé na Rede), Juliana Gonçalves (Bioma Comunicação Ancestral), Bobby Jones (USA) e Thanou Nouhoun (Burkina Faso)

PALCO ORÍ DORITOS (ÁREA PAGA)

12h - Slam das Minas SP + Slam das Minas RJ

13h30 - Afrolab Música apresenta: Ane Êoketu, Jann Sousa, Siamese, Thaira Mainah e Thais Badu

14h25 - Tasha e Tracie convidam Mc Luanna e Duquesa

17h - Stand Up com Niny Magalhães

18h55- Dona Onete & Lia de Itamaracá

20h45 - Marcelo D2 homenageia Arlindo Cruz e convida Arlindinho, Leci Brandão e Maria Rita

PALCO GINGA BUDWEISER (ÁREA PAGA)

15h20 - Festival Latinidades realiza Batalha de Mc's

17h30 - Festival PSICA realiza o Rock Doido

18h - Batekoo convida DJ Evehive

PALCO ASÉ MERCADO LIVRE (ÁREA GRATUITA)

12h30 - Zumbiido convida Ilê Aiyê

14h00 - Apresentação de dança com Rubens Oliveira

16h10 - Prettos no Pagode convida Fabiana Cozza

20h - Resenha da Nala convida A Dama

5 de maio, domingo

MUSEU AFRO BRASIL EMANOEL ARAUJO

Circuito de Moda Felicidades Pretas

13h50 - Desfile Mama Nossa Cultura (Brasil-Senegal)

14h40 - Desfile Burkina Faso (Burkina Faso)

16h30 - AFROLAB Moda (apoio Mercado Livre)

Palco Ayo VIVO

14h - Longevidade Negra e Bem Viver: Envelhecer é um privilégio? com Wladia Goes e Didi Couto.

15h - O Poder das Conexões Afrodiaspóricas com Kamil Olufowobi (Nigéria), Kwevi Quaye (USA), José Luis Seijas (UK), Dami Falade (Nigéria) e Carolina Maira Moreira.

16h - Literaturas Negras: Como estamos contando nossas histórias? com Cristiano Wapichana, Velia Vidal Romero (Colômbia), Kunle Afolayan (Nigéria), Cori Murray (USA) e convidado especial de Burkina Faso, país da África Ocidental.

17h - Criatividades Pretas: A Influência Cultural dos Festivais da Diáspora com Alif Naaba (Festival Rema - Burkina Faso), Dino D'Santiago (Festival Lisboa Crioula - Portugal), Fabio Arboleda (Negro Fest - Colômbia), Hope Azeda (Ubumuntu Arts Festival - Ruanda), Jaqueline Fernandes (Festival Latinidades), Jeft Dias (Festival Psica), Gerson Dias (Festival Psica), Arthur Santoro (Batekoo) e Adriana Barbosa.

PALCO ORÍ DORITOS (ÁREA PAGA)

14h20 - Stand Up com Jhordan Matheus

16h30 - ÀTTØØXXÁ convida Rincon Sapiência e Larissa Luz

18h20 - Baile da Preta convida Majur e Valéria Barcellos

20h45 - Luedji Luna convida Dino D'Santiago

PALCO GINGA BUDWEISER (ÁREA PAGA)

13h20 - Slam da Guilhermina + Slam Xamego

15h15 - Baile Black Bom convida Dom Filó

17h30 - Bronx convida Zudizilla e Karol Conká 19h10 - Afro Lovers convida Da Grace

PALCO ASÉ MERCADO LIVRE (ÁREA GRATUITA)

12h20 - Ilu Obá de Min convida Didá Banda Feminina

13h50 - Apresentação de dança com o Bloco Magia Negra, de Belo Horizonte (MG)

16h10 - Sambadela convida Mannda Lym

20h - Cacique de Ramos