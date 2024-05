Comunidade italiana se mobiliza para ajudar Rio Grande do Sul

SÃO PAULO, 4 MAI (ANSA) - O deputado italiano radicado no Brasil Fabio Porta (Partido Democrático) disse que trabalha com entidades e associações do Rio Grande do Sul para levar ajuda às populações afetadas pelas inundações que já mataram pelo menos 56 pessoas no estado nos últimos dias.

"Quero manifestar, em nome do Parlamento italiano, nossas condolências aos familiares dos mortos e solidariedade à população gaúcha. Estamos avaliando, através de entidades e associações italianas que existem ali, se podemos fazer algo concreto", disse o deputado à ANSA.

"Na semana que vem, teremos em Roma alguns eventos, inclusive na Embaixada do Brasil, para homenagear os 150 anos da imigração, e vou propor fazer algo de concreto", acrescentou.

Porta lembrou que algumas das cidades atingidas, como Bento Gonçalves e Santa Maria, abrigam uma "tradicional presença italiana". "Sabemos que o interior do Rio Grande do Sul é o berço da colonização italiana no Brasil", afirmou. (ANSA).

